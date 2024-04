Skandal u kojem su sudjelovali mladi hajdukovci: Amerikanci zbog rasizma napustili turnir!

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Momčad New York Red Bullsa odustala je od međunarodnog turnira pod nazivom "Generation Cup" koji MLS liga organizira za mlade igrače do 15 i 17 godina, potvrđeno je to za ESPN.

A sve zbog rasističkih ispada u koje su bili uključeni i mladi igrači Hajduka.

Prvi incident dogodio se na utakmici igrača do 15 godina između New Yorka i Montereya, dok je drugi skandalozan incident zabilježen na susretu Red Bullsa do 17 godina protiv Hajduka.

U objavi na Instagramu u ime igrača U17 Red Bullsa, veznjak Adri Mehmeti objavio je:

“Ono što se dogodilo u posljednje dvije utakmice potpuno je neprimjereno i zauvijek je promijenilo našu momčad. Ekstremni nedostatak akcije koju je poduzela liga je neprihvatljiv i ostavio je osjećaj nepovjerenja i neizvjesnosti u rukama naše sigurnosti i dobrobiti dok igramo na ovom događaju i našim utakmicama kod kuće. Nadamo se da će ova situacija rasvijetliti tekući problem u nogometnoj igri i u našem svijetu. Hvala vam.”

Prvi incident dogodio se u ponedjeljak na utakmici protiv meksičkog CF Monterreya u kojoj je vratar Red Bullsa U17 Joshua Grant tvrdio da je vrijeđan na rasnoj osnovi.

Monterrey je nakon svega suspendirao navodnog igrača koji je vrijeđao Granta. U istoj utakmici igrač Red Bullsa je isključen zbog korištenja zabranjenog izraza, pišu američk mediji.

Drugi incident dogodio se u četvrtak, kada je branič Red Bullsa Eric Tai tvrdio da ga je vrijeđao igrač hrvatskog splitskog Hajduka. Nogometaš Hajduka je isključen jer je sudac shvatio što je upućeno Taiju.

Momčad trenera Luke Vučka je nakon osvojenog prvog mjesta u skupini s tri američke momčadi – New York City Football Club, Seattle Sounders F.C. i Columbus Crew, eliminirala New York Red Bulls, da bi u četvrtfinalu bolja od njih bila momčad Philadelphia Union 4:2.