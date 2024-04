Nikoličius otkrio zašto odlazi s Poljuda: ‘Bili smo dio nečeg iznimnog, velikog kluba’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon što je iz kluba otišao predsjednik Lukša Jakobušić kao i trener Mislav Karoglan, odluku o odlasku donio je i sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

Na odlasku je poručio koji su razlozi zbog kojih je tu odluku donio.

“Odluku o ostavci na kraju aktualne sezone donio sam jer sam uvjeren kako je to jedino profesionalno, ispravno i moralno u ovom trenutku budući da snosim odgovornost za sportski segment kluba, odnosno rezultatski neuspjeh u ovoj sezoni. U dogovoru s Upravom Kluba mjesto sportskog direktora ću napustiti nakon završetka sezone jer mislim da ovu sezonu trebam iznijeti do kraja zajedno s igračima i ostatkom stručnog stožera. Još je važnije na pozitivan način okončati procese koje sam započeo s bivšim predsjednikom Lukšom Jakobušićem, a prije svega se radi o procesima koji se tiču prijelaznog roka te izlaznih transfera koji mogu bitno utjecati na kratkoročnu budućnost kluba. Izuzetno držim do moralnih i profesionalnih vrijednosti, moja zadaća je te procese okončati u najboljem interesu za Hajduk, dat ću cijeloga sebe da tako i bude istom snagom i željom kao što sam radio cijeli svoj mandat.

Ovim putem želim istaknuti kako Klubu stojim na raspolaganju u svemu što bude bilo potrebno u prijelaznom i adaptacijskom periodu, a sve u cilju, interesu i na dobrobit Hajduka.

Gospodinu Lukši Jakobušiću od srca zahvaljujem na prilici koju mi je dao, raditi u Klubu s ovakvom strašću, s ovakvom podrškom i ljubavi. Predano smo radili sve ovo vrijeme s usponima i padovima kojih je bilo kao i u svakom klubu, ali ja ću na kraju pamtiti samo lijepe trenutke, pobjede, osvajanja kupova, slavlja, povijesni izlazni transferi, potpisivanja i predstavljanja igrača i osjećaja ponosa koji bi u tom trenutku bio prisutan. Bili smo dio nečeg iznimnog, velikog Kluba, još veće institucije i u skladu s tim smo se ponašali i odnosili. Hajduk živi vječno!”