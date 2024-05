Modrić zabio za pobjedu protiv Dinama, Hajduku trofej Kupa

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Na SC Rudeš, odigrano je finale Hrvatskog kupa između pionira Hajduka i Dinama.

Splićani su stigli do Kupa pogotkom Marina Modrića, koji je poentirao za 1:0 u 13. minuti susreta. Pokušavao je Dinamo svim silama stići do poravnanja, no vratar Splićana Burger bio je nesavladiv.

U Split će tako otići dva trofeja, s obzirom na to da su u ranijem terminu kadeti Hajduka svladali Lokomotivu.

U juniorskom finalu sastaju se Slaven Belupo i Osijek.