Ivanušec: Impresionirao me suigrač jer je sličan Gvardiolu, a Dinamu želim titulu

Luka Ivanušec protiv Go Ahead Eaglesa zabio je svoj drugi gol u dresu Feyenoorda u pobjedi 3:1. Sad je sumirao dojmove sezone u Nizozemskoj.

“Sve je zaista dobro. Posljednjih je dana i ljepše vrijeme, to je puno bolje, nije više toliko kišovito. Zaustavljaju li me navijači? Da, česte su takve situacije, navijači nas prepoznaju, traže fotografiju, ali nema nikakvih problema”, rekao je Ivanušec za Jutarnji.

Priznao je da ga je kopkalo što 222 dana nije zabio gol.

“Je, kopkalo me. Nažalost, bilo je ozljeda. Taman kad bih uhvatio ritam, dogodilo bi se nešto novo, pa se ponovno mora tražiti forma. Međutim, drago mi je da je sada konačno ušlo. Nije da nisam imao prilika, nego je bilo i puno nesreća. Vratnica, greda, golman “čupa” s crte… Jedva sam čekao da uđe.”

Još jedan trofej u njegovoj karijeri, osmi po redu…

“Ha, ha, istina, još jedan u kolekciji. To nam je bio cilj, drago nam je da smo osvojili Kup. Idemo i u Ligu prvaka, lijepo je to ostvariti u prvoj sezoni.”

Objasnio je razliku između nizozemske lige i HNL-a.

“Intenzitet, znatno je drukčiji. Koliko sam pričao s ljudima i prije, i nakon mog dolaska ovdje, nizozemska liga je po intenzitetu odmah iza engleske. Puno je više trčanja u visokom intenzitetu, to je glavna razlika.”

Komentirao je i trenera Arnea Slota kojeg povezuju s Liverpoolom.

“Vidi se točno u svakoj utakmici potpis trenera. Radimo što želi, igramo lijep nogomet, od noge do noge. Nema nabijanja, točno se zna tko što radi, vrlo dobar trener i stručnjak. Suigrači? Santiago Gimenez dosta zabija, on je top igrač, za najbolje klubove, a impresionirao me i Dávid Hancko, to je igrač sličan Gvardiolu.”

Naravno da prati i HNL.

“Naravno, gledam svaku utakmicu koju stignem. Zanimljivo je, nadam se i vjerujem da će Dinamo uzeti naslov. Utakmica u Varaždinu? Gledao sam, Dinamo je zasluženo pobijedio. Je, bilo je malo emotivno gledati taj dvoboj, ali bilo je i napeto. Znam da Dinamo ne smije gubiti bodove, Rijeka je jako dobra, a do kraja ima još puno “nagaznih mina”, posebno zanimljiv bit će njihov izravni susret na Rujevici.”

