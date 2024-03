Šarlija hvali Dinamo: ‘Klub koji je prvak toliko godina zaredom, veliki respekt’

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Stoper Hajduka najavio je za službeni kanal kluba derbi s Dinamom.

Uoči prve utakmice protiv Dinama u subotu (30. ožujka, 19.30 sati) za HDTV govorio je stoper Hajduka Zvonimir Šarlija.

“Očekujemo dobru utakmicu i pobjedu. Sve ćemo napraviti da osvojimo tri boda koja su nam nužna. Atmosfera sigurno nije najbolja poslije zadnjeg kiksa, ni ne smije biti. Radimo na tome da vratimo onu našu staru dobru atmosferu. Nadam se da će tako i biti poslije prvog derbija. Dosta stvari je krenulo loše u zadnje vrijeme, najviše što se tiče zdravstvenog biltena.

Ali, mi smo Hajduk, imamo puno igrača i to ne smije nikad biti alibi. Tko je zdrav igra, a tko igra mora dati sve za pobjedu. Sve derbije s Dinamom ove sezone smo do sada dosta dobro odradili, skupili smo dosta bodova. Zadovoljni smo kako je to izgledalo. Ovu utakmicu moramo pobijediti. Tako ćemo se postaviti od prve minute i ići po tri boda koja moraju ostati na Poljudu.”

Odao je priznanje Dinamu.

“Digli su se, stabilizirali su se. Europa ih je bila digla, možda ih je sada malo i poremetila. Mislim da su u boljem momentu sada nego u prijašnjim derbijima. Odlična ekipa, odlični pojedinci. Klub koji je prvak toliko godina zaredom, veliki respekt.”

Komentirao je i rasprodan Poljud.

“Uvijek je tako. Navikli smo na to kroz cijelu sezonu. Publika je tu radi nas. Mi smo ih privukli i to zaslužili. Možda zadnje vrijeme malo kaskamo, ali ovo je još jedna prilika da im vratimo vjernost i koheziju koju imaju klub i navijači.”