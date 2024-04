Preokret u Hajduku: Ništa od Pavića, Splićani traže novog predsjednika!

Podijeli :

N1

Lukša Jakobušić je bivši, izgleda da je to jedino sigurno u ovom trenutku u Hajduku.

Predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Aljoša Pavelin u ponedjeljak je na press konferenciji rekao je da imaju spremnu zamjenu za Jakobušića. Dotad njegovu funkciju obavlja Marinka Akrap.

“Imamo spremnog čovjeka već neko vrijeme. On bi trebao stupiti na dužnost za nešto više od mjesec dana. Ime vam nažalost ne smijem reći. Imamo spremnog čovjeka. Mandat predsjednika je četiri godine. Nema puno ljudi za koje mi smatramo da bi bili dobri i da ih mi želimo. Smatramo da smo izabrali kandidata koji po svojim karakternim, liderskim osobinama, po svojoj kulturi i pojavi vrlo jak kandidat. Hoće li on uspjeti postići rezultate, to ćemo vidjeti. Uvjereni smo da smo napravili najbolji izbor. Nismo tražili boljeg kandidata od gospodina Jakobušića. Okolnosti su bile jedne, situacija druga, treba nam druga dimenzija. Postoje vrlo različiti karakteri i tipovi menadžera. Lukša je bio jedan tip menadžera. Procijenili smo da nam treba jedna drugačija dimenzija”, poručio je Pavelin.

VEZANA VIJEST SKener: Hajduk – u ništa!

Pojavila se informacija kako je to trebao biti Josip Pavić. No, kako donosi Dalmatinski portal, on više nije taj čovjek. Navodno je i sam na kraju odustao. Dakle, Splićani su još u potrazi za novim predsjednikom kluba.

Legendarni hrvatski vaterpolski golman od prosinca 2022. obnaša ulogu državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta, gdje se bavi realizacijom ulaganja u stadione i sportsku infrastrukturu od nacionalnog značaja.

Udruga Naš Hajduk i Torcida navodno su protiv miješanja politike u klub, ali Pavić čak ni ne pripada nijednoj stranci.