Mierezu ipak pripisan gol protiv Istre! Hoće li uzeti titulu najboljeg strijelca HNL-a?

Jakub piasecki cyfrasport newspix.Pl via Guliver

Najbolji igrač Osijeka Ramon Mierez blizu je toga da po drugi put u karijeri bude najbolji strijelac lige.

Prije susreta s Istrom Mierez je na svom kontu imao 13 golova u HNL-u i ta brojka je nakon susreta prvobitno ostala. Gol njegove momčadi, koji je on poput strijelca proslavio, prvo je pripisan Kristijanu Lovriću. Istra je na Opus Areni slavila 2:1.

No, dva dana kasnije došlo je do promjene. Nakon pregleda snimke od strane ljudi iz lige zaduženih za to, strijelac pogotka postao je Mierez.

Tako je Mierez sad na 14 golova u prvenstvu u sezoni, ima tri gola više od Frana Brodića te četiri više od Marka Livaje i Brune Petkovića.

Mierez je već bio najbolji strijelac lige, u sezoni 2020./21., kad je postigao 22 gola. U dvije sezone nakon toga najbolji je bio Marko Livaja.

Uspije li Mierez postati i drugi put najbolji strijelac lige, pridružit će se igračima koji su bili dvaput bili najbolji strijelci lige kao što su Goran Vlaović, Igor Cvitanović, Robert Špehar, Tomo Šokota, Ivica Olić i već spomenuti Livaja, uz dodatak da bi uz Špehara postao jedini koji to nije napravio u uzastopnim sezonama.