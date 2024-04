Tko s kim do kraja i Final Foura: Svi detalji završnice Eurolige

Podijeli :

U petak navečer je završen ligaški, regularni dio Eurolige, a sada nas čeka ono najvažnije - borba za plasman na završni turnir. Prvo će se igrati play-in. Nakon toga slijede nam i četvrtfinale, odnosno Play-off te Final Four.

Branitelj naslova Real Madrid uvjerljivo je osvojio prvo mjesto, a s kim će igrati u četvrtfinalu doznat će 19. travnja nakon raspleta play-ina. Drugoplasirani Panathinaikos igrat će protiv boljeg iz susreta između Maccabija i Baskonije, koji će se boriti za 7. mjesto.

Poznata su i službeno dva para četvrtfinala: Monaco (3.) – Fenerbahçe (6.), Barcelona (4.) – Olympiakos (5.).

U Play-inu, podsjetimo, sudjeluju ekipe koje su zauzele pozicije od sedmog do desetog mjesta. Pobjednik susreta između sedmog i osmog mjesta ide izravno u četvrtfinale, točnije na noge Panathinaikosu, dok će poražena momčad imati još jednu priliku za nastavak natjecanja.

Naime, poraženi će igrati protiv boljeg iz susreta između devetog (Efes) i desetog (Virtus Bologna). Datumi su 16. i 19. travnja.

Četvrtfinalne serije igrat će se na tri pobjede – od 23. travnja do 8. svibnja, a Final four će se održati od 24. do 26. svibnja u “Mercedes Benz Areni” u Berlinu.

Baskonia je danas porazila Virtus u jako bitnoj utakmici i tako su uzeli mjesto broj 8, dok će Virtus kao posljednja 10. momčad ići na Efes u Istanbul.

Sve prijenose pratite ekskluzivno samo na kanalima Sport Kluba.

Play-in

Efes (9) – Virtus Bologna (10)

Maccabi (7) – Baskonia (8)

Parovi četvrtfinala

Real Madrid (1) – 8. iz Play-ina

Panatinaikos (2) – pobjednik Maccabi/Baskonia

Monaco (3) – Fenerbahče (6)

Barcelona (4) – (5) Olympiacos

Polufinale

Real Madrid/8. Play-in – Barcelona/Olimpyacos

Monaco/Fenerbahče – Panathinaikos – Maccabi/Baskonia