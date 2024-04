Celticsima 60. pobjeda i startna “jedinica” u doigravanju

Podijeli :

AP Photo/Winslow Townson via Guliver Images

Vodeća momčad Istočne konferencije Boston Celticsi sa 135-100 pobijedila je Oklahoma City Thundera, koji se bore za prvo mjesto na Zapadu, i osigurala najbolji omjer na kraju sezone 60-16, a time i prednost tijekom svih doigravanja do mogućeg NBA finala.

Celticse je predvodio Kristaps Porzingis s 27 koševa i 12 skokova, dok je Jayson Tatum dodao 24 koša.

Oklahoma je sada treća na Zapadu (52-24), odmah iza prvaka Denver Nuggetsa (53-23) i Minnesota Timberwolvesa (53-23), koji su svladali Toronto Raptorse 133-85, nanijevši im 15. uzastopni poraz.

Anthony Edwards je za pobjedu Minnesote u Minneapolisu ubacio 28 koševa uz šest asistencija. Naz Reid dodao je 23 poena i sedam skokova za Timberwolvese, koji su dobili drugu utakmicu u isto toliko večeri. Rudy Gobert završio je utakmicu s 11 poena i 15 skokova.

Milwaukee Bucksi su sinoć upisali drugi poraz u dva dana, na njihovom terenu su ih sa 111-101 svladali Memphis Grizzliesi. Bucksi (47-29), koji su igrali bez Damiana Lillarda, Khrisa Middletona i Patricka Beverleya, i dalje su drugi na Istoku, ali im prijete Cleveland Cavaliersi (46-31) koje su sinoć porazili Phoenix Sunsi sa 122-101.

Sunse je do pobjede na domaćem terenu predvodio Devin Booker koji je utakmicu završio s 40 koševa i osam asistencija. Kevin Durant dodao je 32 poena, sedam asistencija i šest skokova. Royce O’Neale je ubacio 17 koševa, a Bol Bol 15 koševa za Sunse (45-31) koji su se pomaknuli na šesto i posljednje mjesto koje vodi u play-off u Zapadnoj konferenciji. Phoenix je izjednačen s New Orleansom, ali drži prednost nakon što je u ponedjeljak pobijedio Pelicanse.

Donovan Mitchell ubacio je 24 poena, Evan Mobley 20 poena i devet skokova, a Jarrett Allen također je zabio 20 poena za Cavalierse (46-31), koji su izgubili šest od zadnjih devet utakmica.Cavaliersi su na trećem mjestu Istočne konferencije. Imaju pola utakmice ispred Orlando Magica i cijelu utakmicu ispred New York Knicksa.

Atlanta Hawks su sa 121-113 nadigrali najgoru momčad lige Detroit Pistonse kojima nije pomoglo 50 koševa Malachija Flynna. Kod Atlante je s triple-double učinkom od 28 poena, 13 skokova i 11 asistencija najbolji bio Jalen Johnson.

Orlando Magic je na gostovanju sa 117-108 bio bolji od New Orleans Pelicansa, a do pobjede ih je s 32 poena predvodio Paolo Banchero. Ova pobjeda omogućila je Magicu da se pomakne na 4. mjesto na Istoku, odmah ispred New York Knicksa. Braća Wagner zajedno su za Magic zabila 42 poena – Franz s 24 u početnoj postavi i Moritz s 18 s klupe.

CJ McCollum imao je rekord sezone od 36 poena za Pelicanse (45-31), koji su izgubili svoju treću utakmicu zaredom i zauzeli sedmo mjesto na Zapadu.

Los Angeles Lakers su u gostima sa 125-120 nadigrali Washington Wizardse, a Anthony Davis je za pobjedu svoje momčadi ubacio 35 koševa uz 18 skokova. LeBron James je dodao 25 ubačaja, Rui Hachimura 19, a D’Angelo Russell 18. Austin Reaves zaokružio je početnu petorku sa 16 koševa.

James je također imao sedam skokova i devet asistencija za Lakerse (44-33) kojima je ovo osma pobjedu u zadnjih devet utakmica i zauzimaju deveto mjesto na Zapadu, pet utakmica ispred Houston Rocketsa, prve momčadi koja još nije osigurala play-in.

Brooklyn Netsi su kod kuće sa 115-111 svladali Indiana Pacersi koji su tako ostali na sedmom mjestu na Istoku, odmah iz Miami Heata na šestom. zadnjem mjestu koje vodi izravno u doigravanje. Cam Thomas predvodio je Brooklyn sa 27 poena.

Pobjedom Atlanta Hawksa nad Orlando Magicom u srijedu, Netsi su službeno eliminirani iz postsezonskog natjecanja.

Portland Trail Blazersi su prekinuli niz od deset poraza svladavši s 89-86 domaće Charlotte Hornetsa. Do pobjede ih je vodio s 24 poena Deandre Ayton, a 22 poena je dodao Scoot Henderson.

Nakon što je Henderson promašio dva slobodna bacanja 18,5 sekundi do kraja, Hornetsi su imali priliku povesti, ali je Brandon Miller promašio u napadu u zadnjim sekundama. Walker je izveo dva slobodna bacanja za posljednje poene utakmice.

NBA, rezultati:

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 115 – 111

Atlanta Hawks- Detroit Pistons 121 – 113

Boston Celtics – Oklahoma City Thunder 135 – 100

Phoenix Suns- Cleveland Cavaliers 122 – 101

Milwaukee Bucks- Memphis Grizzlies 101 – 111

Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors 133 – 85

New Orleans Pelicans – Orlando Magic 108 – 117

Charlotte Hornets – Portland Trail Blazers 86 – 89

Washington Wizards- LA Lakers 120 – 125