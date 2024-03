Zagreb čeka osmina finala LP: ‘Ne želimo prestati sanjati’

Podijeli :

Rukometaši Zagreba u srijedu igraju prvi dvoboj osmine finala Lige prvaka protiv francuskog Montpelliera, a trener Andrija Nikolić ističe da je svjestan da njegove igrače čeka težak dvomeč, ali se nada da mogu nastaviti s dobrim igrama u ovom natjecanju.

“Zadnjih nekoliko dana potpuno smo fokusirani na Montpellier. Imamo malih problema s bolestima i ozljedama, ali generalno mislim da je ekipa ok i da ćemo do srijede biti svi zdravi. Nakon dugo godina igramo osminu finala i vjerujemo u sebe i u to da možemo nastaviti sanjati ovaj divan san”, rekao je Nikolić čestitavši reprezntaciji na plasmanu na Olimpijske igre.

“Kao i kod svakog odlaska u reprezentacije igrači se vrate pomalo ispražnjeni, ali mislim da smo se do sada već uspjeli prebaciti u ovaj klupski način funkcioniranja i da nam to neće predstavljati problem protiv Montpelliera. Što se njih tiče mogu reći da se radi o odličnoj ekipi, borbenoj koja puno trči. Imaju nekoliko izrazito kvalitetnih individualaca koji su u stanju konstantno stvarati višak u igri jedan na jedan na što trebamo posebno obratiti pozornost. U prvom redu mislim na Brazilca Montea Dos Santosa, ali isto vrijedi i za Diega Simoneta koji im se sada vratio. Pokretač gotovo svih njihovih akcija je Staš Skube, krila su im odlična, kao i pivoti naš Načinović i Karl Konan koji je zapravo vanjski igrač ali prinudno i jako dobro može odigrati i na poziciji pivota. Ukratko jedna odlična ekipa s kojom nas čeka težak dvomeč, ali mi vjerujemo u sebe, u svoju kvalitetu i u to da možemo napraviti još jedan iskorak”, dodao je.

Vratar Matej Mandić također kaže kako on i njegovi suigrači žele nastaviti igrati Ligu prvaka i spremni su dati sve od sebe u srijedu.

“Dugo smo sanjali o plasmanu u osminu finala, ali sada ne želimo prestati sanjati dalje. Maksimalno smo fokusirani na tu utakmicu, imali smo dovoljno vremena, tjedan dana smo već na okupu i nadam se da će nam to biti dovoljno da se spremimo kako treba. Dat ćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat za uzvrat u Francuskoj”, kazao je Mandić osvrnuvši se na suparničku momčad.

“Što se njih tiče mogu reći da su slični nama. Čvrsti u obrani, ne bježe od kontakta i s puno trke. Na svakoj poziciji imaju dvojicu podjednako kvalitetnih igrača. Forte su im krila, posebno desna koja skaču iz malih kutova i iznimno su opasni. Lijevi bek Monte Dos Santos je također opasan, a ne treba zanemariti ni legendu francuskog rukometa Valentina Portea kao i našeg Marka Panića iz BiH na desnom vanjskom. No, imamo i mi svoje kvalitete i vjerujemo da možemo napraviti još jedan iskorak. Nakon što smo izborili plasman na Olimpijske igre u Parizu s reprezentacijom trebalo nam je malo vremena da se opet prebacimo u klupski film, no vjerujem da smo sada potpuno spremni za uhvatiti se u koštac s ovom sjajnom francuskom ekipom”, zaključio je.

Dvoboj hrvatskog prvaka i francuskog viceprvaka igra se uz Areni Zagreb u srijedu, 27. ožujka s početkom u 20.45 sati. Uzvrat je na rasporedu 3. travnja.