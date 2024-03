Luka Cindrić otkriva kako je Dagur Sigurdsson preporodio Hrvatsku

Podijeli :

Puno se kopalja polomilo oko Luke Cindrića posljednjih mjeseci. Nije odigrao dobar Euro, makar ga je Goran Perkovac vidio kao novog lidera reprezentacije. Gubio je previše lopti, nije to bio Cindrić kakvog smo očekivali. Onda je došlo do promjene u vodstvu reprezentacije, došao ja Dagur Sigurdsson, mnogi su očekivali da će Cindrić biti prva žrtva istog, no Dagur je preiskusan da bi napravio pogrešku prije nego se sam uvjeri da su stvari drugačije. I makar se vuklo po medijima da je njegov dolazak na pripreme za Hannover bio upitan, on to nikad nije bio. I da stvar bude najbolja za sve, Cindrić je došao i odigrao turnir kakav još nikad nije u dresu reprezentacije. Bio je to Cindrić kakvog očekujemo uvijek. Hoće li Dagur Sigurdsson uspjeti to dobiti, pokazat će vrijeme pred nama, a posla je pregršt i izboren kontinuitet je velika stvar, vrijedan kao medalja u neku ruku.

Vratimo se na Euro?

“Ja iskreno ne bih, niti vidim neki smisao u tome. Svi smo zaključili kako je bilo, kako je završilo, mislim da više nema smisla baviti se s tim. Svima nam je žao zbog toga.”

Niste dobro igrali i stisnuli su vas svi nakon toga?

“Nitko nije dobro igrao, a to što su me stisnuli nakon toga smetalo mi je samo zbog činjenice da sve to čitaju ljudi koji me znaju, moja obitelj i onda se to pretvorilo u nešto što nije normalno. Uopće, teško mi je vjerovati da je netko u stanju sve to izgovoriti nakon toga. A sada kada smo napravili nešto u Hannoveru nismo ni približno dobili toliko pohvala, osim od ljudi kojima je stalo. To me smeta, ali to je tako, mi smo valjda takvi.”

Kakav je Dagur Sigurdsson?

“Dobar, dobro komuniciramo. Moj dolazak niti u jednom trenutku nije bio u pitanju. Dagur u vremenu koje je ovdje s nama nije mogao donijeti nikakve spektakularne promjene, ali je donio i mirnoću i autoritet, a to s autoritetom je učinio znanjem koje je pokazao odlukama na utakmicama. Rekao bih, sve to je nešto normalno i to nam je najviše nedostajalo ponekad.”

Možete li biti konkretni?

” Mogu, nije bilo puno promjena u našoj igri, ali je rekao što ne želi i zašto ne želi. Recimo, rekao je da ne idemo u beskrajna križanja, da smo tu gubili najviše lopti prije, da se raširimo, da igramo okomito, više jedan na jedan, dva na dva. Na taj način smo oživjeli Šipića kojeg u siječnju nismo imali u ovom izdanju. Recimo, zove time out kada ne radimo stvari kako smo se dogovorili. To su detalji, to je sve što je on mogao učiniti sa dva treninga. Ali, mi smo izgledali bolje, to je najvažnije. I sada očekujemo da će to s vremenom koje slijedi izgledati još bolje. Rekao sam i prije da ovaj tim ima odličan potencijal i tu se ništa nije promijenilo. Naravno, imamo još posla da bismo Pariz dočekali u najboljem stanju.”

Ambicije u Parizu nećemo ispitivati, a kako vi gledate na OI?

” Ja se iskreno veselim i vjerujem da će biti mjesta za mene u timu. Znate, bio sam u Riju prije osam godina, dosta mlad, bio sam onaj 15 igrač i nisam ušao makar sam bio dio svega toga i to mi je jako imponiralo. Mislim da smo napravili odličnu stvar u Hannoveru.”

Jesmo li favoriti u Parizu?

-“Ne bih ja to tako rekao. Da smo dobri – jesmo, da imamo veliki potencijal – imamo, ali imamo još i posla da sve to izgleda bolje.”

