Ćavar za SK: ‘Rađa li se velika momčad? Miriše na to, ali oprez…’

Karl Rothe by Guliver

Novi izbornik je donio mirnoću i pamet. Ima igračku karijeru, ima širinu rada u različitim kulturama i mislim da bi ovo moglo ispasti dobro.

Neuspjeh na rukometnom Euru u siječnju 2024., te otkrivanje silnog potencijala za budućnost – to je Hrvatski rukometni savez dobio od još jednog velikog natjecanja. Dobio je još nešto, a to je spoznaja da Goran Perkovac i momčad nisu ‘kliknuli’.

Zoran Gobac je svih ovih godina vukao ključne konce. Vrtio je trenere koji su se manje više ili učili na reprezentaciji ili sjeli na klupu nakon iskustva u skromnim klubovima. Sad je prelomio – na klupu je doveo stranca. Domaća se struka uzbudila, shvativši da puno priča, a malo daje. Debi islandskog stručnjaka Dagura Sigurdssona završio je – odlično.

“Bili smo malo nervozni i u grču, ali najvažnije je što možemo reći na kraju. Bilo je to na tragu onog što ja mislim da ova momčad može. Moram pohvaliti Sigurdssona koji je odlično vodio utakmicu, jako kvalitetno vodio minute odmora, pokazao je da se u trenutku adrenalina utakmice može biti miran i pametan” – počeo je proslavljeni rukometni virtuoz Patrik Ćavar.

Golmani u koje je Patrik zaljubljen postaju temelj nove Hrvatske.

“Nekad se čini da se puno ponavljam, ali da, golmani su baza. Može i ta obrana biti i bolja i vjerujem da će se to posložiti. Grijeh je ne iskoristiti to što smo napokon pronašli, dobili i stvorili – Kuzmanovića i Mandića.”

Sad se tek vidjelo koliko nam je nedostajao Ivan Martinović na Euru.

“Kukali smo za vrijeme Eura i to s pravom. On je naš prvi desni bek, moderan, može zabiti, ali i popravlja kvalitetu cijele naše igre u napadu. Strašan dobitak za ovaj turnir, a on postaje jedan od tih stožernih igrača. Pa on je u stanju u Bundesligi zabiti desetak golova i to ne bilo kakvim momčadima. To je taj dobitak!”

Rađa li se nova Hrvatska, rukometni svjetski div?

“Tu ću povući ručnu. Meni sve ovo miriše na velike stvari, ali trebamo biti oprezni. Pravi, veliki test je dvoboj s Nijemcima u subotu od 14.30 sati. Domaćin, puna dvorana, jaka momčad, ali imamo se pravo nadati i najboljem. Da, mi to imamo, samo moramo potvrditi”, rekao je Ćavar.