Ambicije i dalje rastu: Zagreb produžio suradnju s čak osmoricom igrača

Rukometaši Zagreba oduševili su ove sezone svojim igrama u Ligi prvaka. Prošli su u nokaut fazu, gdje su u borbi za četvrtfinale ispali od Montpelliera. Sada su objavili da su iduće godine ambicije i veće.

Pritom su u Zagrebu dodatno afirmirali nekolicinu mladih igrača, uz dodatak iskusnih veterana. Ovaj spoj se pokazao kao idealan, pa su u klubu odlučili u sličnom smjeru nastaviti i sljedeće sezone te su objavili kako su produžili ugovore s čak osmoricom igrača.

„Intenzivno smo radili kako bismo na okupu zadržali kostur ekipe. Veliko mi je zadovoljstvo reći kako će svi igrači koji su ove sezone dali najveći obol u stvaranju jednog dobrog rezultata ostati sigurno do ljeta 2025. godine, a mnogi od njih i godinu duže. Velika je stvar što smo uspješno realizirali dolazak nekih novih, vjerujemo kvalitetnih igrača, ali naš najveći uspjeh jest to što smo s čak osmoricom igrača koji su nosili našu igru našli zajednički jezik i dogovorili nastavak suradnje. Naš cilj je uvijek bio raditi na benefitu kluba i reprezentacije, a činjenica da smo produžili ugovore i s našim mladim hrvatskim igračima govori da smo na pravom putu”, rekao je za klupske kanale sportski direktor Damir Bičanić.

Na poziciji lijevog krila tako su svoje ugovore produžili Timur Dibirov i Davor Ćavar. Treći strijelac Lige prvaka svih vremena ostaje u dresu Zagreba barem do ljeta 2025. godine, dok će povremeni hrvatski reprezentativac Davor Ćavar braniti boje kluba do ljeta 2026. godine. Sjajne vijesti donio je i naš Jakov Gojun koji će kapetansku traku nastaviti nositi barem do ljeta 2025. godine.

„Gojun i Dibirov su dva iznimno bitna igrača za naš klub. Možda i imaju malo više godina, ali na terenu se to ne osjeti. Njihov doprinos ovoj ekipi je golem i drago nam je da će ostati sljedeće godine s nama, a možda se ta suradnja dodatno i produži. Svaka ozbiljna ekipa mora imati iskusne igrače koji su ujedno i produžena ruka treneru na terenu.“

Još od ranije poznato je kako su do ljeta 2026. godine ugovore produžili Luka Lovre Klarica i Matej Mandić.

„Veliko nam je zadovoljstvo što smo do 2026. godine produžili ugovore i trojici hrvatskih reprezentativaca Ćavaru, Klarici i Mandiću. Luka i Matej su nešto mlađi i moram reći da je riječ o ogromnim talentima koji su već ove sezone pokazali izniman napredak. Mladi su igrači, ali su već sada u velikim ulogama u klubu i reprezentaciji. Njihovi potpisi su naša najveća pobjeda jer su obojica imali jako puno ponuda i to od najvećih europskih klubova. Ipak su se odlučili ostati kod nas još dvije godine i smatram da je to odlično kako za klub, tako i za njih dvojicu koji moraju još napredovati, a kod nas će za to imati dovoljno minuta i prilika. Svima u klubu je jako drago što njih dvojica ostaju tu.“

Što se crte tiče valja reći kako su svoje ugovor obnovili i Poljak Patryk Walczak, odnosno bosanskohercegovački reprezentativac Adin Faljić. Oba pivota vjernost su klubu produžila do ljeta 2026. godine, a isto je učinio i polivalentni lijevi i srednji vanjski Aleks Kavčič.

„Što se Faljića tiče tu je slična situacija kao s Klaricom i Mandićem. On je ove sezone napravio golemi iskorak i imao je nekoliko ponuda da ode u Bundesligu. Kao i za Luku i Mateja, smatram da je Adin donio dobru odluku što je ostao kod nas gdje će se nastaviti razvijati u pravom smjeru. On sigurno ima još puno mjesta za napredak. On je veliki potencijal i mislim da ono pravo i veliko od njega tek možemo očekivati. Aleks i Patryk su iskusniji igrači i kod njih je situacija malo drugačija. Kavčič je imao jako veliku ulogu ove sezone i odradio ju je fenomenalno. Drago nam je da će ostati i da će uz njega učiti i napredovati dva mlađa srednja vanjska koja ćemo mu priključiti. Patryk nam donosi dodatno iskustvo kako u obrani, tako i u napadu. Smatramo da će nam biti izuzetno koristan igrač i sljedeće godine i s njime smo zaokružili tu priču iskusnijih, mlađih, stranaca i naših igrača koji ostaju u klubu”, zaključio je Bičanić.