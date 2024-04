Benović, Srbić i Zelčić u finalu Svjetskog kupa u Osijeku

Podijeli :

Marijan Murat/picture-alliance/dpa/AP Images

Drugog kvalifikacijskog dana Svjetskog gimnastičkog kupa u dvorani Gradski vrt u Osijeku borbe za medalje izborili su Tin Srbić na preči, Aurel Benović na preskoku i Tina Zelčić na gredi.

Bio je to novi uspješan dan za hrvatsku gimnastiku, a netjecanja je pratio i predsjednik Međunarodnog gimnastičkog saveza (FIG) Morinari Watanabe u društvu predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatka Mateše i predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza (HGS) Marija Možnika.

Aurel Benović je još jednom očitao lekciju konkurenciji na preskoku. Nedjeljni finale izborio je s velikih 14.775 (5.6 i 5.2 start; 14.800 i 14.750) što je njegov osobni rekord na ovoj spravi.

“Presretan sam kako sam odradio oba skoka danas. Oba su bila na visokoj razini. Prvi je bio jako dobar, start 5.6, visoka ocjena od 14.800. drugi skok sam išao 5.2, u potpunosti sam ga ukopao i dobio 14.750. Prosječna ocjena je na kraju moja najveća u karijeri”, zadovoljno je pričao 23-godišnji Osječanin nakon 20. izborenog finala u karijeri i šestog u Osijeku.

Benović je u četvrtak bio najbolji i u kvalifikacijama partera, pa će nastupiti i u subotu u finalu te discipline.

“Ostvario sam ono što sam priželjkivao – da sva četiri dana nastupam u svom gradu”.

Aktualni europski prvak i viceprvak svijeta Tin Srbić finale preče je izborio s petom ocjenom kvalifikacija, 13.450 (start 5.2). Uvjerljivo najbolji bio je Chia-Hung Tang s nevjerojatnih 15.100 bodova (6.3).

“Mislim da su svi mogli vidjeti da nisam napravio ono što ja inače pokazujem. Bilo je to malo ‘čupavo’. Još od Svjetskog kupa u Bakuu imam problema s elementom prije saskoka, s ‘Adlerom’, kao da sam izgubio osjećaj za njega i u jednom trenu više ga ne znaš napraviti kako treba. Znaš, ali loše. To me jako muči zadnja dva tjedna i vjerojatno mi je glava malo u tom elementu, a ja prije njega imam još osam elemenata. Možda sam zato krenuo tako čupavo, ali iščupao sam se. Na kraju je taj element bio najbolji od svih koje sam izveo, osim saskoka. Ali dobro, nekad se moraš i na taj način progurati u finale, s time sam sretan, s izvedbom nisam. Ipak, sreću nekad i sam malo izazoveš. Borio sam se do kraja, ukopao saskok… Ova početna ocjena nema veze s onime što ja inače radim, to se sada tako dogodilo”, kazao je Srbić koji će u nedjelju biti u čak osmom osječkom finalu i 32. u karijeri. Iz Gradskog vrta ima čak četiri zlata i dvije bronce.

“Sad sam poslije nastupao otišao u dvoranu za trening i bez problema odradio pola vježbe sa startom 6.3. To ću raditi u nedjelju, to je vježba za Olimpijske igre u Parizu i moram je ovdje probati. U jako dobroj sam fizičkoj formi, samo treba stvari mentalno posložiti i to će biti dobro. Probat ću se u nedjelju skockati da napadnem Tajpejca koji je ne u formi života, nego ne znam ni kako se to uopće zove. Odrađuje jako teške vježbe kao od šale. On je izvanzemaljac. U nedjelju mi je cilj da se skockam i pokažem ono što stvarno znam i mislim da se možemo nas dva pofajtati”, dodao je.

Nakon prošlogodišnje bronce, Tina Zelčić drugu godinu zaredom bit će u prilici za postolje. Unatoč padu s grede, uspjela je s osmom ocjenom (11.500; 4.6) uloviti nedjeljni finale.

“Dogodio se pad na samom kraju vježbe, strepila sam hoću li ući u finale ili ne, a kako sam nastupala posljednja, odahnuli smo kad smo vidjeli ocjenu. Sretna sam što ću ipak imati priliku nastupiti i u nedjelju i popraviti dojam. Nadam se da će dvorana biti puna i dati nam još više motiva za nastupe”, poželjela je Zelčić.

U subotu će Hrvatska imati šest finalista – Aurela Benovića na tlu, Filipa Udea i Marka Samboleca na konju s hvataljkama, Tijanu Korent na preskoku te Saru Šulekić i Sofiju Mešter na dvovisinskim ručama.