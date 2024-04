Sin legende švicarskog nogometa zaigrao za Hrvatsku, otac se oglasio: ‘To je sjajna prilika za njega’

Podijeli :

Guliver Image

Diego Yakin, sin legendarnog Hakana, zaigrao je za selekciju Hrvata iz Dijaspore na turniru u Vukovaru do 15 godina.

Hrvatska reprezentacija pravi je mamac za svu djecu iz dijaspore, a zasigurno su brojni uspjesi u posljednje vrijeme utjecali na to. Tako je nedavno sin legendarnog Hakana Yakina, Diego, zaigrao za momčad sastavljenu od Hrvata iz Dijaspore. Naime, Diegova majka je Tanja Mićić, Hrvatica koja je u braku s bivšim švicarskim reprezentativcem turskih korijena.

Na turniru odigranom u Vukovaru, Diego je sa svojom selekcijom osvojio treće mjesto. “To je sjajna prilika za njega da vidi kako se može natjecati na međunarodnoj razini”, poručio je Hakan za Blick.

No, ovo nužno ne znači Diegovo igranje za Hrvatsku. On ima pravo birati između tri zemlje, a to su Hrvatska, Švicarska i Turska. Otac je otkrio kako je već bilo kontakata sa savezima ovih zemalja.

Dijaspora je upisala i pobjedu protiv momčadi sastavljene od igrača najboljih hrvatskih klubova. “Za tim koji je došao iz različitih sredina i nikada se prije nisu vidjeli, bilo je stvarno dobro”, zaključio je bivši reprezentativac Švicarske.