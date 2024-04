Dalić zamolio da se pomakne termin druge utakmice finala Kupa

Podijeli :

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh via Guliver Image

Povjerenstvo za natjecanje Hrvatskog nogometnog kupa promijenilo je termin uzvratne utakmice finala između Rijeke i Dinama.

Rijeka i Dinamo finalisti su Kupa i prvu će utakmicu igrati u srijedu 15. svibnja u Maksimiru, uoči pretposljednjeg kola HNL-a. Druga utakmica se trebala igrati 30. svibnja na Rujevici, ali ona će biti odigrana znatno prije, 22. svibnja.

Na promjenu je utjecao izbornik Zlatko Dalić, otkrio je to i na današnjoj presici trener Rijeke Željko Sopić koji je najavljivao Jadranski derbi protiv Hajduka.

“Gospodin Dalić je zamolio da nema smisla da pripreme započnu 26., a da mi igramo Kup 30. svibnja. Pričao sam s Jakirovićem, on bi bio sretniji da igramo 7. i 22.. Ne zbog mene, to bi više odgovoralo izborniku, bolje bi bilo da igrači iz HNL-a koji dolaze ne imaju pet utakmica u kratkom periodu, ali to je moje mišljenje. Ljudi iz HNS-a su napravili takav kalendar i baš nikakav problem nemam s tim”, rekao je Sopić.

Podsjetimo, hrvatsku reprezentaciju čekaju dvije provjere prije početka Eura, protiv Sjeverne Makedonije 3. lipnja te 8. lipnja protiv Portugala. Vatreni će na Euru u Njemačkoj u skupini igrati sa Španjolskom, Albanijom i Italijom.