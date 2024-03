Baturina uvjerljivo najskuplji HNL igrač, u top 10 nema Livaje niti jednog Riječanina

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX by Guliver

Stranica specijalizirana za statističku analizu nogometa, kako klupskog, tako i reprezentativnog, CIES objavila je podatak za najskuplje igrače izvan Lige petice.

Važno je napomenuti da se ovdje ne radi o klasičnim vrijednostima po Transfermarktu koje se najčešće uzimaju kao relevantne, već CIES ima vlastiti statistički model kojim izračunava vrijednost, a u prošlosti se pokazalo da su njegove procjene bile puno bliže stvarnim cijenama koje su igrači postigli na tržištu. Prema ovim procjenama, najvrjedniji igrač izvan Lige petice je stoper Benfice Antonio Silva (20), čiju vrijednost procjenjuje na 114.7 milijuna eura te je on jedini igrač koji prelazi magičnu granicu od 100 milijuna eura.

Naravno da je nama najzanimljivije vidjeti vrijednosti u SHNL-u, a tu se potpuno ističe igrač Dinama Martin Baturina. 21-godišnji veznjak je u studenom prošle godine debitirao za reprezentaciju Hrvatske, a bio bi na popisu za predstojeće susrete da se nije ozlijedio na posljednjoj utakmici protiv Rudeša. Svakako je ozbiljan kandidat za odlazak na Euro u Njemačku, a CIES njegovu vrijednost procjenjuje na 28.2 milijuna eura, što ga svrstava među 50 najskupljih igrača izvan Liga petica.

Baturina je i po Transfermarktu najvrjedniji igrač lige, ali on njegovu vrijednost procjenjuje na 18 milijuna eura. Dinamo će svakako skupo naplatiti njegov dolazak iz kluba kada do toga dođe, a ugovor s aktualnim prvacima Hrvatske mu istječe 2028. godine. Baturina je u dresu Dinama do sada nastupio u 109 utakmica, a postigao je 14 pogodaka i upisao 29 asistencija.

Zanimljivo je da je drugi najvrjedniji igrač lige njegov suigrač Marko Bulat, koji je propustio posljednjih mjesec dana igre zbog ozljede, a CIES ga procjenjuje na 10.4 milijuna eura. Treći na popisu je Amerikanac Rokas Pukštas (9.7 milijuna eura), a njega slijede još dva igrača Hajduka, Josip Brekalo (8.8 milijuna eura) i Niko Sigur (8.5 milijuna eura). U top deset nema niti jednog igrača lidera prvenstva Rijeke, kao niti Marka Livaje.