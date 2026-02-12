Zubčić uoči veleslaloma na ZOI: ‘Ako ne napadnem ja, napast će netko drugi’

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić stigao je u Bormio, gdje ga u subotu čeka prvi od dva nastupa na njegovim četvrtim zimskim olimpijskim igrama, a natjecat će se u svojoj udarnoj disciplini - veleslalomu.

“Već četvrte Igre za mene, stvarno zvuči puno. Možda dođu i pete, tko zna? Veselim se utrkama i nadam se dobrim rezultatima”, rekao je 33-godišnji Zagrepčanin kojemu u trofejnoj vitrini od odličja s velikih natjecanja nedostaje još samo olimpijska medalja.

Ima tri pobjede u Svjetskom kupu i još deset puta se našao na pobjedničkom postolju, ima dva treća mjesta u ukupnom redoslijedu za Mali kristalni globus u veleslalomu, a ima i srebro sa Svjetskog prvenstva 2021. u Cortini u paralelnom veleslalomu.

Ovosezonski rezultati, osim trećeg mjesta u veleslalomu održanom krajem studenoga prošle godine u američkom Copper Mountainu, nažalost, nisu na razini onoga što je Filip sa svojom ekipom zacrtao i želio. No, to nije utjecalo na njegov optimizam.

“Istina, bio je jedan stvarno odličan rezultat u ovoj sezoni, ali sve ostalo je bilo ‘li-la’. Igre su svake četiri godine, možda pronađem nekakvu specijalnu inspiraciju taj dan.”

Staza Stelvio poznata je natjecateljima u brzim disciplinama, ali ni Filipu nije nepoznata.

“Lani sam ovdje trenirao par dana, tako da sam upoznao stazu i znam kakva me konfiguracija očekuje u subotu.”

Kad u subotu ujutro pregleda stazu sa svojom ekipom, moći će složiti taktiku, ali već sada najavljuje agresivan pristup.

“Nakon pregleda staze ćemo vidjeti što nas očekuje, ali pristup će biti jednak kakva god bila postava. Treba se maksimalno dobro pripremiti, fokusirati i napasti odmah od prvog ‘laufa’. Ako ne napadnem ja, napast će netko drugi.”

Bit će mu to četvrti olimpijski veleslalom. Na prvom, u Sočiju 2014. nije došao do cilja prve vožnje. Na drugom, u Pjongčangu 2018., osvojio je 24. mjesto, a prije četiri godine u Pekingu je ostvario svoj najbolji rezultat na Igrama, osvojivši 10. mjesto, čime je nadmašio 12. mjesto u alpskoj kombinaciji iz Pjongčanga.

Osim u veleslalomu, Zubčić će u Bormiju nastupiti i u slalomu, koji je na rasporedu u ponedjeljak, 16. veljače, a na kojem će mu se pridružiti Samuel Kolega i Istok Rodeš. Filip je prije četiri godine bio 18. u slalomu, dok u Pjongčangu nije završio prvu vožnju.