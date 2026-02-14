UŽIVO / Slab nastup Filipa Zubčića u veleslalomu na ZOI

UŽIVO

Filip Zubčić kreće sa svojim nastupom na Zimskim olimpijskim igrama.

10:58

Zubčić je 16.

Hrvatski skijaš Filip Zubčić je na 16. poziciji nakon nastupa 30 skijaša. Za vodećim Brazilcom Braathenom ima zaostatak 2.67 sekunde.

10:46

Kad je druga vožnja?

Druga je vožnja na rasporedu od 13.30 sati.

10:42

Odustao još jedan skijaš

Sa startnim brojem 21 odustao je i Talijan Luca de Aliprandini.

10:38

Zubčić pao na 15. mjesto

Nakon nastupa 19 skijaša Filip Zubčić se nalazi na 15. mjestu...

10:35

Prvo odustajanje u Bormiju

Belgijac Sam Maes prvi je koji je odustao u veleleslalomu u Bormiju, nastupio je sa startnim brojem 17.

10:34

Zubčić je 13.

Nakon prvih 15 skijaša Zubčić se nalazi na 13. mjestu.

10:26

Loš nastup Zubčića

Filip Zubčić za Braathenom ima zaostatak 2.67. Nimalo uvjerljiv nastup našeg skijaša...  

10:21

Bliži se nastup Zubčića

Još samo jedan skijaš do nastupa Zubčića!

10:19

Trenutni poredak vodećih

Nakon prvih 10 nastupa skijaša, prva trojica su - 1. Braathen,  2. Odermatt (+0.95), 3. Meillard (+1.57).

10:16

Loša vožnja Slovenca

Slovenac Žan Kranjec zauzeo je sedmo mjesto, nastupio je s rednim brojem 8, zaostatak mu je 2.11. Inače, stazu je postavio njegov trener.

