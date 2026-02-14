UŽIVO / Slab nastup Filipa Zubčića u veleslalomu na ZOI

Filip Zubčić kreće sa svojim nastupom na Zimskim olimpijskim igrama.
Zubčić je 16.
Hrvatski skijaš Filip Zubčić je na 16. poziciji nakon nastupa 30 skijaša. Za vodećim Brazilcom Braathenom ima zaostatak 2.67 sekunde.
Kad je druga vožnja?
Druga je vožnja na rasporedu od 13.30 sati.
Odustao još jedan skijaš
Sa startnim brojem 21 odustao je i Talijan Luca de Aliprandini.
Zubčić pao na 15. mjesto
Nakon nastupa 19 skijaša Filip Zubčić se nalazi na 15. mjestu...
Prvo odustajanje u Bormiju
Belgijac Sam Maes prvi je koji je odustao u veleleslalomu u Bormiju, nastupio je sa startnim brojem 17.
Zubčić je 13.
Nakon prvih 15 skijaša Zubčić se nalazi na 13. mjestu.
Loš nastup Zubčića
Filip Zubčić za Braathenom ima zaostatak 2.67. Nimalo uvjerljiv nastup našeg skijaša...
Bliži se nastup Zubčića
Još samo jedan skijaš do nastupa Zubčića!
Trenutni poredak vodećih
Nakon prvih 10 nastupa skijaša, prva trojica su - 1. Braathen, 2. Odermatt (+0.95), 3. Meillard (+1.57).
Loša vožnja Slovenca
Slovenac Žan Kranjec zauzeo je sedmo mjesto, nastupio je s rednim brojem 8, zaostatak mu je 2.11. Inače, stazu je postavio njegov trener.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!