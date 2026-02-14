Rodeš uoči nastupa na ZOI: ‘Pao sam na potiljak, tri dana sam se oporavljao u mračnoj sobi’

Iza 30-godišnjeg Varaždinca Istoka Rodeša je turbulentno razdoblje, sezona u kojoj je samo u Wengenu uspio doći do bodova u Svjetskom kupu, i doživljeni lakši potres mozga u pripremama za drugi nastup na olimpijskim igrama.

Za sve je ‘kriva’ Istokova želja da u Bormiju nastupi i u veleslalomu.

“Uz tešku muku sam ih uspio nagovoriti da me prijave za nastup u veleslalomu. To je dobra prilika za ući među 30, jer je nešto slabija konkurencija, a i da osjetim tu stazu. Zato sam trenirao veleslalom. Na sredini Zelenog spusta me malo zarotiralo i pao sam direktno na potiljak. Tri dana sam proveo doma u mračnoj sobi i postupno sam se oporavljao, ali sad sam već dobro. Malo me još možda boli vrat, ali to neće biti nikakva smetnja za utrku”, ispričao je Rodeš Hini događaje s priprema koji su, srećom, prošli bez ozbiljnijih posljedica.

POVEZANO Razočarani Zubčić: ‘Dosta sam paničario i osjećao sam se loše, rezultatski se ničem ne nadam’

Ozljeda mu je već odnijela nastup na Igrama 2022. u Pekingu pa će s odmakom od osam godina ponovno biti u borbi za olimpijska odličja. U debiju 2018. u Pjongčangu, osvojio je 21. mjesto u slalomu.

“Svi znamo da na Olimpijskim igrama nešto znači kad su među 15 najboljih. Sve ispod toga je svejedno jesi li 21. ili 17. A kaj se za stvarno broji, to ako Bog da.”

Stazu Stelvio nije isprobao, ali zna što će mu biti važno.

“Konfiguracija je generalno ravna, ravnija nego inače. Nisam nikada skijao ovdje, ali mi se čini da nema baš skroz ravnih dijelova, nego nakon strmog starta dolazi blaži pad. Trenutačno imam malo problema s ‘ravnicama’, tako da ću na to trebati biti koncentriran, da što više brzine nosim kroz taj dio, Na strminama i tamo gdje ima nekakvog pada, tu sam trenutno jako brz i samo o meni ovisi hoću li uspjeti pokazati svoje najbolje skijanje ili ne.”

U svoj drugi olimpijski nastup ulazi u dobrom raspoloženju.

“Trenutačno se generalno osjećam dobro, na treninzima se skijam jako dobro. Nisam ove sezone, nažalost, iz milijun nekakvih razloga to uspio kapitalizirati, ali u ovaj olimpijski nastup ulazim s pozitivnim razmišljanjem. Na Igrama je sve moguće, mislim da mi se može otvoriti.”