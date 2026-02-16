Presudile su mu pancerice duže za samo 4 milimetra: Osvajač Svjetskog kupa diskvalificiran sa ZOI-ja!

Podijeli :

Guliver image (ID: 1072635442)

Austrijski skakač Daniel Tschofenig (23) diskvalificiran je iz finala Zimskih olimpijskih igara jer su mu pancerice bile četiri milimetra duže nego što je dozvoljeno.

Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što je Igre potresao skandal “Penisgate”, koji je doveo do znatno strože kontrole opreme.

Daniel Tschofenig kvalificirao se za finale u subotu, ali je diskvalificiran nakon provjere opreme, pri čemu je sam preuzeo odgovornost.

„Koristio sam nove pancerice na treningu“, rekao je Tschofenig.

„Nisam bio potpuno zadovoljan njima, ali sam ipak odlučio nastupiti s njima. Nažalost, bio sam naivan i nisam provjerio dimenzije. To je bilo nevjerojatno glupo od mene.“

Austrijanac, koji je prošle godine osvojio Svjetski kup, bio je jedan od favorita za medalju. Nakon prvog skoka osvojio je 137,7 bodova, što ga je naizgled odvelo u finale, no ubrzo je postalo jasno da od toga neće biti ništa.

Diskvalifikacija je uslijedila samo nekoliko dana nakon što su uvedene nove mjere kako bi se suzbio navodni skandal koji je obilježio Igre.

Afera, poznata kao “Penisgate”, zahvatila je Zimske olimpijske igre 2026. zbog neutemeljenih tvrdnji da su muški skijaški skakači ubrizgavali hijaluronsku kiselinu u genitalije kako bi stekli natjecateljsku prednost.