Pala je odluka: Nizozemska klizačica neće biti kažnjena zbog otkopčavanja odijela

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Nizozemska klizačica Jutta Leerdam neće biti kažnjena zbog otkopčavanja kombinezona i pokazivanja grudnjaka s logotipom kompanije koja je njezin osobni sponzor.

Leerdam je oslobođena optužbi za prikriveni marketing nakon što je priča o njezinu otkopčavanju kombinezona poslije svake utrke dobila rasplet i objašnjenje.

Iako kompanija Nike, koja sponzorira Juttu Leerdam, nije službeni sponzor Igara te se kao takva ne bi smjela reklamirati, marketinški stručnjaci procjenjuju da bi Leerdam zahvaljujući toj promociji mogla zaraditi neočekivanih milijun dolara.

Nike je podijelio fotografiju Jutte Leerdam nakon utrke na 1.000 metara, u kojoj je, uz oboren olimpijski rekord, osvojila zlato, uz komentar: „Kada si ovako brz, ne tražiš dopuštenje.“

Na pitanje je li riječ o prikrivenom marketingu, izvršna direktorica Međunarodni olimpijski odbor za televizijska i marketinška prava, Ana-Sophie Voumard, izjavila je:

„Nisam stručnjakinja za brzo klizanje, ali koliko razumijem, otkopčavanje kombinezona nakon utrke uobičajena je praksa među brzim klizačima jer su njihovi kombinezoni iznimno uski. To je standardno ponašanje i ne radi se o prikrivenom marketingu“, rekla je Voumard.

Prema pravilniku Međunarodnog olimpijskog odbora, očuvanje komercijalne vrijednosti olimpijskog brenda shvaća se vrlo ozbiljno. Posebno je naglašeno da „neovlašteno korištenje olimpijskih krugova ili drugih olimpijskih obilježja – poznato kao prikriveni marketing – može narušiti integritet brenda“. Pojašnjeno je da se takve aktivnosti mogu smatrati potkopavanjem vrijednosti službenih partnerstava te bi mogle utjecati na sposobnost Međunarodnog olimpijskog odbora da ostvaruje prihode kojima se financiraju sportaši i sportske organizacije na svim razinama diljem svijeta.

Neovisno o ovom slučaju, Međunarodni olimpijski odbor izrazio je zadovoljstvo načinom na koji Jutta Leerdam dokumentira svoje olimpijsko iskustvo na internetu. Samo je ona tijekom Igara ostvarila više od 100 milijuna interakcija, od ukupno 1,3 milijarde.