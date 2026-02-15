Olimpijac se rasplakao nakon što je osvojio srebro, otac ga tješio: ‘Teško mi je…’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Slovenac Domen Prevc (26) opravdao je status velikog favorita na velikoj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Predazzu i osvojio naslov olimpijskog pobjednika.

Prevc, koji je ove sezone uvjerljivo vodeći u Svjetskom kupu sa 11 pobjeda te je pobjedio i na “Novogodišnjoj turneji”, uspio je okruniti godinu iz snova i s pojedinačnim olimpijskim zlatom. U prvoj seriji doskočio je na 138.5 metara te je bio drugi sa 7.0 bodova iza Japanca Rena Nikaida (24), ali u drugoj je seriji skočio čak 141.5 metara i stavio veliki pritisak na Japanca koji je ostao posljednji na zaletištu.

POVEZANO Fenomenalni Domen Prevc osvojio olimpijsko zlato na velikoj skakaonici

Nikaido, koji je u prvoj seriji skočio 140.0 metara, u drugoj je bio dosta kraći, sletio je na 136.5 metara to nije bilo dovoljno za zlato.

Nikaido nije skrivao razočaranje zbog ispuštenog zlata te se rasplakao.

Otvoreno je priznao da osjeća razočaranje unatoč srebrnoj medalji.

“Teško mi je, stvarno mi je teško. Bilo je to vrhunsko, vrlo zahtjevno natjecanje”, rekao je Nikaido, prenosi Nikkan Sports.

“Imao sam skok za koji sam mislio da će mi opet donijeti broncu, a na kraju je srebro. To je valjda ipak pozitivno”, dodao je Nikaido.

Reno je odmah nakon natjecanja prišao ocu i sa suzama u očima priznao koliko mu je teško i koliko mu je žao zbog izgubljenog zlata.

“Preda mnom je još jedno natjecanje. Moram se psihički presložiti jer na idućem natjecanju sigurno idem po zlato”, zaključiio je Nikaido.