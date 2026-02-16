Nizozemska klizačica i do drugog zlata na Zimskim olimpijskim igrama

Podijeli :

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Nizozemska klizačica Xandra Velzeboer pobijedila je u ponedjeljak u ženskoj utrci na kratke staze od 1.000 metara, osvojivši svoje drugo pojedinačno zlato na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu nakon pobjede na 500 metara čime je potvrđena dominaciju Nizozemske u toj disciplini.

Velzeboer je pobijedila s vremenom 1:28.437, Kanađanka Courtney Sarault, već brončana na 500 metara, osvojila je srebrnu medalju (1:28.523), a Južnokorejka Kim Gil-li broncu (1:28.614).

Velzeboer je osigurala četvrtu pobjedu Nizozemske u četiri pojedinačne utrke na kratkim stazama, ponovivši u ženskoj konkurenciji dvostruku pobjedu svoje sunarodnjakinje Jens van’t Wouta (1000 m, 1500 m), iako je naslov u mješovitoj štafeti pripao Talijanima.