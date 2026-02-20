Nizozemka do olimpijskog zlata u brzom klizanju na 1500 metara

Podijeli :

Henk Jan Dijks/Marcel ter Bals/DeFodi Images via Guliver

Nizozemka Antoinette Rijpma-de Jong (30) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u brzom klizanju na 1500 metara na ZOI u Milanu.

Svjetska prvakinja u ovoj disciplini iz 2023. godine do najvećeg je uspjeha u karijeri stigla s vremenom 1:54.09 minuta, samo šest stotinki zaostala je srebrna Norvežanka Ragne Wiklund (25), a 31 stotinku brončana Kanađanka Valerie Maltais (35).

Za Rijpmu-de Jong ovo je druga medalja u Milanu, bila je članica srebrne nizozemske ekipe u dohvatnoj utrci, a i druga olimpijska medalja na 1500 metara, nakon bronce u Pekingu 2022.

Wiklund i Maltais su, pak, stigle do svojih trećih odličja u Milanu, Wiklund je bila srebrna na 3000m te brončana na 5000m, dok je Maltais bila članica zlatne kanadske ekipe u dohvatnoj utrci, a na 3000m je osvojila broncu.