Nevjerojatni Norvežanin osvojio novo zlato na Olimpijskim igrama i izjednačio norveški rekord

U petak ujutro odvožena je utrka skijaškog trčanja u disciplini 10 kilometara slobodno. Iako je po kladionicama Johannes Hoesflot Klaebo bio drugi favorit, nevjerojatni Norvežanin, koji je osvojio već dva zlata na ovim Zimskim olimpijskim igrama, odradio je savršenu utrku te je završio na prvom mjestu.

Prvi favorit utrke bio je Einar Hedegart kojemu je ovo bilo prvo natjecanje na Zimskim olimpijskim igrama. S druge, strane Johannes Hoesflot Klaebo je osvojio zlato u skiatlonu i u klasičnom sprintu pa se očekivao njegov umor.

Međutim, 29-godišnji Norvežanin je ušao mirno u utrku pa je čak na prvom prolazu imao i zaostatak. To mu je zato pomoglo u kasnijim fazama utrke gdje je napravio razliku nad svim sudionicima. S prvog mjesta skinuo je Andrewa Musgravea, a nakon toga više nitko ga nije mogao svrgnuti s trona.

Na drugo mjesto ugurao se Francuz Mathis Desloges koji je najavio medalju prije utrke dok je broncu osvojio Hedegart koji je bio glavni favorit za zlato. Klaebu je ovo nevjerojatno osmo zlato na Olimpijskim igrama te se tako poravnao s Maritom Bjorgenom, Bjornom Daehlijem te Oleom Einarom Bjorndalenom po broju zlata na ZOI. Ovo mu je ujedno i 10. olimpijska medalja što znači da mu nedostaju još dvije kako bi se poravnao na vrhu s Daehlijem.

Klaebu na ovim Olimpijskim igrama preostaje još masovni star u klasičnom stilu koji je na rasporedu 21. veljače.

U ovoj utrci je hrvatski predstavnik Marko Skender završio na 95. mjestu.