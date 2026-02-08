Lindsey Vonn operirana, nalazi se na odjelu intenzivne skrbi

Američka skijašica Lindsey Vonn operirana je nakon što je slomila nogu tijekom spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d’Ampezzo, prenosi Reuters.

Legendarna 41-godišnjakinja nastupila je nedovoljno oporavljena te je već nakon dvadesetak sekundi utrke teško pala i ostala ležati na snijegu.

Nakon pada, koji su pratili njezini bolni krici u izravnom prijenosu, helikopterom je prevezena u bolnicu u Trevisu, gdje je smještena na odjel intenzivne skrbi. Ubrzo je objavljeno da je stabilno i pod nadzorom liječnika.

Zbog ozbiljnosti ozljede, njezinih godina i ranijih problema s koljenom, sve su glasnije bojazni da bi ovaj pad mogao označiti kraj jedne od najuspješnijih karijera u povijesti alpskog skijanja.

