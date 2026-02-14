Kolega: Zadnjih nekoliko tjedana osjećam da mi se skijanje vraća na razinu kakvu želim

Podijeli :

xEibner-Pressefoto Memmlerx via Guliver

Dobro raspoložen, sa širokim osmijehom na licu, dočekao nas je Samuel Kolega u subotu u Bormiju, dva dana prije svog trećeg olimpijskog nastupa.

“Mogu reći da je sve dobro. Zdravlje je tu, skijanje je dobro, mogu reći da je sve na mjestu”, potvrdio je 27-godišnji hrvatski skijaški reprezentativac dojam koji smo stekli vidjevši ga pred hotelom u kojem su smješteni članovi hrvatske muške alpske reprezentacije.

Kolega i Istok Rodeš su stigli u Bormio u petak navečer, nakon uspješno obavljenih treninga i pokusnih natjecanja u posljednja dva tjedna:

“Imali smo par dobrih dana na Sljemenu, što mi je bilo jako drago. Onda smo otišli u Austriju, gdje smo našli neki poligon najsličniji onome što nas ovdje čeka i to smo odlično pogodili, bili su super treninzi. Jučer smo sam bio na FIS utrci u Njemačkoj na kojoj sam pobijedio, a Istok je bio treći. To nam je bila neka generalna proba, da uđemo u to natjecateljsko raspoloženje. To je dobro uspjelo. Dobro smo skijali u obje vožnje. Slična je bila konfiguracija, lagana staza s malo valova. To je ono što nam treba da ulovimo takav način skijanja, to ‘bacanje’. Baš će se tako morati skijati, izrazito napadački, to nam je trebalo.”

Iako na Stelviju nema natjecateljskih iskustava, ipak je osjetio stazu na kojoj će se u ponedjeljak voditi borba za olimpijska odličja:

“Prošle godine smo ovdje uspjeli neslužbeno uloviti nekoliko dana treninga. To uvijek pomaže, da malo osjetiš stazu. No, na ovoj to ne igra preveliku ulogu. Staza stvarno nije zahtjevna, nema puno filozofije, treba se jednostavno ‘baciti’, to je sva mudrost ovdje.”

Samuel ne očekuje neke posebne zamke u samoj postavi staze:

“Postavljači su Talijani i Francuzi, a oni nisu baš poznati po tome da postavljaju zatvorene staze, općenito zahtjevne, tako da stvarno mislim da neće biti nikakvih zamki. Mislim da će biti i lagana konfiguracija i postava. Iako, kad je tako, kad je sve lagano, onda je s druge strane i teško, jer je brzo, svi misle da skijaju dobro, a tu često zna biti zamka. U stazi misliš da ideš dobro, a kad dođeš u cilj onda pomisliš da si možda mogao i malo više. Sigurno će biti zanimljivo.”

U ovoj sezoni je konkurencija u slalomu izrazito izjednačenja. Na svakoj utrci drugačiji pobjednik, s malim zaostacima se znalo drhtati za ulazak u drugu vožnju:

“Da, ludilo je ove sezone, ‘knap’ je. Znao sam na početku sezone s dobrim vožnjama biti 20. ili lošiji sa sekundom i 30, 40 stotinki zaostatka. To su takve sitne razlike, da s jednom malo boljom vožnjom odeš 10, 15 mjesta ispred. Jednostavno, treba se ohrabriti i spojiti dvije takve vožnje.”

To mu u utrkama Svjetskog kupa baš nije uspijevalo. Imao je četiri plasmana u Top 20, u Adelbodenu je bio 21., u Gurglu nije došao do cilja prve vožnje, a u Wengenu i Kitzbühelu se nije uspio plasirati u drugu vožnju. No, na posljednjem natjecanju za Svjetski kup u austrijskom Schladmingu, osvojio je 14. mjesto, što mu je najbolji plasman u ovoj sezoni. Treći nastup na olimpijskim igrama dočekuje u punoj natjecateljskoj zrelosti, nakon skupljanja iskustva 2018. u Pjongčangu i prvog boljeg rezultata ostvarenog 2022. u Pekingu.

“Prošle su Igre stvarno bile uvod u to ozbiljno skijanje. Ostvario sam solidan rezultat, bio sam 15., uzeo sam i FIS bodove što je bilo jako bitno. Sad dolazim s ozbiljnim iskustvom iz Svjetskog kupa, s Top 10 plasmanima i s postoljem. Dosta smo radili u te četiri godine, dosta smo i napredovali. Jasno, ova sezona nije bila na razini prošle, ali zadnjih nekoliko tjedana osjećam da mi se skijanje vraća na razinu kakvu želim. Stvarno mislim da ću to moći pokazati ovdje u ponedjeljak.”