Izbačen je s Olimpijskih igara zbog podrške poginulima: Ukrajinski predsjednik ga je nagradio

Podijeli :

Oryk HAIST xSKE-SKNTFx via Guliver Image

Samo nekoliko sati nakon što je International Olympic Committee u četvrtak diskvalificirao skeletonaša Vladyslav Heraskevych sa Zimskih olimpijskih igara, Ukrajinom se proširio snažan val potpore 27-godišnjem sportašu.

Heraskevič, rođen u Kijevu, odbio je zahtjev MOO-a da ukloni ručno oslikanu kacigu s portretima ukrajinskih sportaša poginulih u ratu protiv Rusije. Olimpijski dužnosnici pozvali su se na pravila koja zabranjuju isticanje političkih poruka tijekom natjecanja.

Još jedan Ukrajinac diskvalificiran sa ZOI-a zbog “kacige sjećanja”? Ukrajinac koji je nosio kacigu ubijenih sunarodnjaka diskvalificiran je sa ZOI

S obzirom na to da su u ratu stradale desetine tisuća ukrajinskih vojnika i civila, dok su brojni dijelovi zemlje razoreni, a posljedice ostavile duboke psihološke ožiljke, Heraskevičev čin prkosa snažno je odjeknuo u javnosti.

Predsjednica MOO-a Kirsty Coventry sastala se s Heraskevičem u četvrtak ujutro, no izjavila je da kompromis nije postignut. MOO je predlagao rješenja poput nošenja crne trake ili prikazivanja kacige prije i nakon utrke, dok mu je tijekom treninga bilo dopušteno koristiti spornu kacigu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, koji je sportašu uručio državno odlikovanje, ocijenio je odluku o diskvalifikaciji suprotnom olimpijskom duhu te poručio kako bi olimpijski pokret trebao doprinositi zaustavljanju ratova, a ne pogodovati agresorima.

Jedan od suosnivača ukrajinske internetske banke Monobank objavio je da će Heraskeviču dodijeliti nagradu od milijun hrivnji (oko 20.000 eura), a inicijativi su se pridružili i drugi donatori najavljujući vlastite uplate.

Vodeća energetska kompanija DTEK, poznata po saniranju štete nakon ruskih napada, objavila je fotografije svojih zaposlenika s rukom ispisanim porukama podrške, poručivši kako je za njih Vladislav već – prvak.