Ispisala povijest hrvatskog biatlona pa poručila: ‘Grizem se zbog zadnjeg promašaja, ali sam zadovoljna’

Najbolja hrvatska biatlonka Anika Kožica u svom je debitantskom nastupu na Olimpijskim igrama ostvarila jedan od najboljih rezultata u karijeri, u jednoj od najtežih disciplina, individualu na 15 kilometara, osvojivši 60. mjesto uz samo dva promašaja koja su joj se dogodila na zadnjem gađanju u stojećem stavu.

Pogodila je prvih 16 meta, mislila je da je pogodila i sljedeću, ali se meta nije zatvorila. Nakon toga joj se dogodio i promašaj predzadnjim metkom. Da je ostala perfektna i pogodila svih 20 meta, njen bi zaostatak za novom olimpijskom pobjednicom, Francuskinjom Juliom Simon, bio manji od četiri minute, a to bi joj donijelo 40. mjesto i najbolji plasman u karijeri na najvećim natjecanjima (Svjetski kup, Svjetsko prvenstvo, Olimpijske igre).

Francuskinji zlato na 15 kilometara u biatlonu: Anika Kožica ostvarila najbolji rezultat u hrvatskoj povijesti

“Mislim da sam uspjela izvući najbolje što se dalo, s obzirom na to da zadnjih pet dana uopće nisam mogla raditi na intenzitetu, nego sam više čuvala energiju da ta prehlada ne bi prešla u neku ozbiljniju bolest. Kad sam krenula u utrku, nisam znala koliko mogu ‘stisnuti’, tako da sam malo laganije krenula da bih sačuvala tu mirnu glavu i koncentraciju za strelište. Mislim da mi je to dosta dobro uspjelo. Malo se grizem zbog zadnjeg promašaja, to mi se nije smjelo dogoditi, ali mogu reći da sam zadovoljna, jer sam donekle uspjela ostvariti ono što sam si ujutro zacrtala”, rekla je 28-godišnjakinja iz Brod Moravica.

Anika je pogodila taktiku za ovu disciplinu, trkački nije bila sposobna za nametanje visokog tempa, ali je bila sjajna na strelištu. To pokazuju i statistički podaci – imala je 45. vrijeme na strelištu, a 38. kad se računa samo ono što je potrošila gađajući. U skijaškom dijelu je bila 80. među 90 biatlonki koje su nastupile.

No, njena progresija iz kruga u krug, zahvaljujući preciznosti na strelištu, bila je sjajna: nakon prvog pucanja je bila na 41. mjestu, nakon drugog je napredovala na 34. poziciju, a nakon trećeg je bila 37. Bila je jedna od samo 14 biatlonki koje su nakon tri gađanja imale svih 15 pogodaka.

“Nisam razmišljala o tome, jer se ne smije na taj način razmišljati. Bio mi je cilj sve smireno odraditi, zadržati miran tempo na stazi, da ne padam po krugovima, da stalno imam isti ritam, a i da ostane snage za zadnji krug. To mi je uspjelo. Moram spomenuti i da su danas uvjeti na stazi bili dosta sporiji. I to je trebalo paziti, jer očekivanjem da ću imati istu brzinu kao prethodnih dana brzo bih ušla u “crvenu zonu.”

Krešimir Crnković se dan prije žalio da su mu skije bile “najgore ikad”, ali Anika je bila zadovoljna.

“Moram priznati da su bile dosta dobre i da sam uspjela pratiti više-manje sve cure na nizbrdicama i ravnim dijelovima. Skije su danas bile solidne, ne mogu se požaliti.”

Za tri dana će se natjecati u sprintu, a svih deset pogodaka u oba stava na prva dva gađanja su odlična najava za tu disciplinu. Ako to uspije ponoviti i u subotu, plasman do 60. mjesta, koji donosi i start u dohvatnoj utrci, ne može joj pobjeći.

“Zadovoljna sam i što sam napokon u ležećem stavu, s kojim sam do sada imala malo problema kroz sezonu, pogodila 10 od 10. To mi daje još malo više samopouzdanja za sprint.”

Unatoč bolesti, Anika je uvjerena da će za tri dana imati dovoljno energije za dobar nastup u sprintu, a potom i za dohvatnu utrku, ako će biti precizna na strelištu kao što je bila danas u prve tri serije.

“Da, to je idući najveći cilj – da se kvalificiram u taj ‘pursuit’. Imamo dva dana odmora i nadam se da će zdravlje ići na bolje. Svaki dan je sve bolje. Sad je sav fokus na sprint.”

Francuskinje su pokazale da su trenutačno najsnažnija reprezentacija u ženskoj konkurenciji. Juliju Simon jedan promašaj nije spriječio da bude uvjerljiva pobjednica i osvoji svoju prvu olimpijsku medalju u pojedinačnoj konkurenciji, a Lou Jeanmonnot je do srebrnog odličja uspjela doći i uz dva promašaja, nadoknadivši to sjajnim skijaškim dijelom. No, senzacija dana je osvajačica brončane medalje 22-godišnja Bugarka Lora Hristova, koja nikada prije nije bila ni blizu postolju, a najbolji rezultat joj je bilo 13. mjesto u “individualu” s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Lenzerheideu. Hristova je bila jedna od tri biatlonke koje su imale svih 20 pogodaka. Druga je bila Njemica Vanessa Voigt koja je završila na nezahvalnom četrvtom mjestu s 13 sekundi zaostatka za Hristovom, a Moldavka Alina Stremous je bila 14.

To što je Hristova osvojila brončanu medalju nije iznenadilo najbolju hrvatsku biatlonku.

“Baš smo prije Igara trenirali u Martellu, gdje je bio i cijeli bugarski tim, tako da smo deset dana bili s njima na istoj stazi. Stvarno su dobre cure, imaju dobar ritam na treningu i mislim da se jako dobro znaju pripremati za uvjete na većoj nadmorskoj visini. Ona je ove godine već pokazala da zna pogađati, a “individual” je takva disciplina da ostavlja prostora za takva iznenađenja, ako se i dobro trči”, zaključila je najbolja hrvatska biatlonka.