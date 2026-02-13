Hrvatska debitantica na ZOI: Jako sam zahvalna što ću predstavljati Hrvatsku

Podijeli :

Foto: Cro Ski

Pia Vučinić, 16-godišnja hrvatska reprezentativka u alpskom skijanju, najmlađa je članica naše olimpijske reprezentacije na Igrama Milano-Cortina 2026., a za dva dana će debitirati u veleslalomu, uz Zrinku Ljutić.

Pia je članica skijaškog kluba Žuti mačak i hrvatske alpske C reprezentacije, a krajem studenog prošle godine počela je skupljati FIS bodove, što je bio preduvjet za nastup na Igrama. U povijesti nastupa hrvatskih sportaša na zimskim olimpijskim igrama, samo je Janica Kostelić bila mlađa od nje kad je sa 16 godina i mjesec dana debitirala na Igrama 1998. u Naganu.

“Jako sam zahvalna što imam priliku nastupiti na Olimpijskim igrama za Hrvatsku i jako se veselim”, rekla je Pia u izjavi koju je dala ispred kućice u Olimpijskom selu u Cortini.

“Prije nego što sam došla u Selo, tri dana sam trenirala na Kartitschu. Trenirali smo slalom i veleslalom. Bili su super uvjeti i jako smo dobro trenirali.”

Kad u nedjelju stane na start veleslaloma, prvi put će se naći u najjačoj svjetskoj konkurenciji i to u disciplini koja joj više prirasla srcu od dvije u kojima nastupa.

“Veleslalom mi je draži, iako bolje rezultate imam u slalomu, ali puno više volim skijati veleslalom.”

Da je talentirana i da zaslužuje mjesto u hrvatskoj olimpijskoj reprezentaciji, potvrdila je i na nedavnim FIS utrkama u slalomu, koje su održane 5. i 6. veljače u austrijskim Koralpama.

“Bila sam prva i treća i to su mi najbolji rezultati ove sezone.”

Pia je na ove Igre došla prvenstveno skupljati dragocjena iskustva i ne treba očekivati čudesne rezultate, a veliki bi uspjeh bio kad bi u obje vožnje olimpijskog veleslaloma (15. veljače) i slaloma (18. veljače) stigla do cilja.