HOO izdao priopćenje zbog Hrvatskog skijaškog saveza: Ovo ruši ugled hrvatskog sporta

Nacionalni sportski savezi djeluju kao samostalne pravne osobe odgovorne za vlastito poslovanje, te Hrvatski olimpijski odbor nema pravo utjecati na njih, niti smije raspolagati bilo kakvim sredstvima kontrole, priopćio je HOO.

Hrvatski olimpijski odbor naglašava u svom priopćenju kako nema nikakvih saznanja o aferi u Hrvatskom skijaškom savezu, osim onih koje su službeno objavila nadležna tijela.

USKOK je pokrenuo istragu protiv bivšeg dužnosnika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka i još petero osumnjičenih zbog izvlačenja gotovo 30 milijuna eura iz HSS-a. Uz Pavleka osumnjičeni su bivši glavni tajnik HSS-a Damir Raos, nekadašnji glasnogovornik HSS-a Nenad Eror, direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez Božena Meić Hrvoj te austrijski i lihtenštajnski državljanin Georg Mauser i slovačka državljanka Martina Streženicki koji su upravljali off-shore tvrtkama preko kojih se izvlačio novac.

Hrvatski olimpijski odbor u svom priopćenju naglašava kako ni na koji način uključen u događaje koji su predmet interesa javnosti, niti postoji bilo kakva operativna ili financijska povezanost s radnjama koje se spominju u medijima. Nacionalni sportski savezi djeluju kao samostalne pravne osobe odgovorne za vlastito poslovanje, te Hrvatski olimpijski odbor nema pravo utjecati na njih, niti smije raspolagati bilo kakvim sredstvima kontrole. Hrvatski olimpijski odbor kontrolira samo sredstva koja su nacionalnim sportskim savezima dodijeljena kroz program javnih potreba u sportu na državnoj razini.

Navodi se HOO u potpunosti podržava rad nadležnih tijela te očekuje da će sve okolnosti ovog slučaja biti pravodobno i u cijelosti razjašnjene, te poziva da se javna komunikacija temelji isključivo na provjerenim i službenim informacijama.

HOO u svom priopćenju istodobno posebno izražava zabrinutost zbog štete koja je ovim slučajem nanesena ugledu hrvatskog sporta u cjelini, a posebno u kontekstu kontinuiranih napora i povećanih ulaganja Vlade Republike Hrvatske u razvoj sporta.