Fantastični Kinez postavio olimpijski rekord u brzom klizanju!

Kinez Zhongyan Ning (26) osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u brzom klizanju na 1500 metara na ZOI u Milanu postavivši novi olimpijski rekord u toj disciplini.

Ning je zadanu dionicu svladao za 1:41.98 minuta, što je bilo za 1.23 sekunde brže od vremena s kojim je Nizozemac Kjeld Nuis (36) ostvario kada je osvojio zlato prije četiri godine u Pekingu. Iako su do kraja natjecanja ostala još dva para već tada je bilo jasno kako će biti teško “skinuti” Kineza s prvog mjesta iako je u zadnjem paru trebao nastupiti apsolutni favorit i osvajač zlata na 500m i 1000m metara ranije tijekom ovih ZOI, Amerikanac Jordan Stolz (21).

To se pokazalo i točnim jer je Stolz ciljem prošao s drugim vremenom natjecanja, 77 stotinki sporijim od Ninga, te je dvama zlatima pridodao i srebro, dok je Nuis u smiraj velike karijere zlatima iz Pjongčanga 2018. te Pekinga 2022. u ovoj disciplini dodao i broncu sa 84 stotinke zaostatka za zlatnim Kinezom. Nuisu je zasigurno pomogla i činjenica kako je klizao upravo u paru s Ningom što ga je povuklo do boljeg rezultata.

I za Ninga je ovo treća medalja u Milanu, nakon bronci na 1000m te u dohvatnoj momčadskoj utrci.