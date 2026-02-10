Austrijanke iznenađujuće slavile u ekipnoj kombinaciji, prve favoritkinje ostale bez postolja

Podijeli :

Austrijanke Katharina Huber i Ariane Raedler pobjednice su ženske ekipne skijaške kombinacije, koja je uključivala jednu vožnju spusta i slaloma, na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Austrijanke su pobijedile s ukupnim vremenom 2:21.66, s tim da je Raedler bila druga u spustu a Huber je imala deseto vrijeme u slalomu. Za Katharinu Huber ovo je druga zlatna medalja s olimpijskih igara, prvu je osvojila 2022. u Pekingu

Njemice Emma Eicher i Kira Weidle Winkelmann osvojile su srebro s ukupnim vremenom 2:21.71. Eicher je bila najbrža u slalomu (44.38), a Weidle Winkelmann je bila šesta u spustu.

Bronca je pripala Amerikankama Jacqueline Wiles i Pauli Moltzan (2:21.91). Wiles je bila četvrtza u spustu kao i Moltzan u slalomu.

Austrijski dvojac je imao pet stotinki prednosti ispred Njemica Kire Weidle-Winkelmann i Emme Aicher te 25 stotinki ispred Amerikanki Jacqueline Wiles i Paule Moltzan.

Drugi američki par olimpijska pobjednica u spustu Breezy Johnson i vodeća skijašica u Svjetskom kupu Mikaela Shiffrin koje se smatralo favoritkinjama, osobito nakon što je Johnson bila najbrža u spustu danas, zauzele su četvrto mjesto.

I dok prvu vožnju spusta nije završila samo jedna skijašica, Talijanka Sofia Goggia, slalomsku utrku nije ih završilo osam.