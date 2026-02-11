Amerikanke pogorile skijanje slobodnim stilom: Osvojile zlato i srebro

Podijeli :

(AP Photo/Gregory Bull) via Guliver Image

U skijanju slobodnim stilom disciplina moguls zlatnu medalju na ZOI Milano Cortina u srijedu je osvojila Amerikanka Elizabeth Lemley s ocjenom 82.30.

To je najveći uspjeh u karijeri za 20-godišnju Amerikanku, koja prije ovih Igara nije imala pobjedu u Svjetskom kupu. Dva druga mjesta su njeni najbolji rezultati u Svjetskom kupu, a jedno je ostvarila ove sezone u američkom Waterville Valleyju sredinom siječnja.

Srebro je pripalo njenoj sunarodnjakinji Jaelin Kauf, (80.77), koja je i prije četiri godine u Pekingu bila olimpijska viceprvakinja.

Olimpijska pobjednica iz Pyeongchanga 2018. Francuskinja Perrine Laffont (78.00) osvojila je broncu. Laffont je trostruka svjetska prvakinja u disciplini moguls (2021., 2023. i 2025.), a na ZOI u Pekingu je bila četvrta.

Najveća favoritkinja Australka Jakara Anthony, olimpijska prvakinja iz Pekinga 2022., bila je najbolja u kvalifikacijama i prvoj vožnji finala. No, u drugoj utrci finala, koja je odlučivala o medaljama, napravila je pogrešku i završila je na osmom mjestu s ocjenom 60.81. Anthony ima 17 pobjeda u Svjetskom kupu u disciplini moguls, od čega tri ove sezone.