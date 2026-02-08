Amerikanci se oglasili o padu legendarne Lindsey Vonn: ‘Stabilno je i u dobrim rukama’

Vonn (41) izletjela je sa staze već u gornjem dijelu i nije uspjela završiti utrku, a nakon nesreće pojavile su se bojazni da bi ovaj pad mogao označiti i kraj njezine bogate karijere.

Sestra Lindsey Vonn progovorila o padu: ‘Najvažnije nam je da bude dobro’ Dramatičan spust u Cortini: Amerikanka slavila sa samo četiri stotinke prednosti, Vonn odnesena helikopterom sa staze

Vonn je na Olimpijske igre stigla unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima, odlučivši nastupiti s potrganim ligamentima u lijevom koljenu, što je njezin nastup činilo iznimno rizičnim.

Nakon pada oglasio se i američki skijaški tim službenim priopćenjem:

“Lindsey Vonn je zadobila ozljedu, ali je stabilno i u dobrim je rukama američkih i talijanskih doktora”, stoji u objavi.