Otkazana zadnja utrka sezone, na kraju slavi – Odermatt

Posljednja utrka sezone Svjetskog kupa u alpskom skijanju, spust u Saalbach-Hinterglemmu, otkazana je zbog loših vremenskih uvjeta.

To znači da je ukupni pobjednik spusta Marco Odermatt, a Švicarcu je to četvrti globus ove zime nakon onog za ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, u superveleslalomu i veleslalomu. Francuz Cyprien Sarrazin bio je najviše razočaran odgodom jer je zaostajao 42 boda za Odermattom.

Nakon velikih snježnih padalina tijekom noći i korištenja teške mehanizacije, satima se intenzivno radilo na pripremi staze, ali su se jaki, olujni vjetrovi pojavili tijekom jutra i spust je morao biti otkazan.

Nakon otkazivanja, Odermatt je govorio o “pomiješanim osjećajima” između njega i njegovog posljednjeg preostalog konkurenta Sarrazina.

“Mislim da obojica više volimo to od nepoštene utrke. Mislim da on može živjeti s tim i da će me sljedeće godine sigurno još više napadati. Ja sam prvi puta pobjednik spusta, vozio sam jako dobro tijekom cijele sezone”.

Pobjedom na kraju Odermatt je mogao poboljšati prošlogodišnji bodovni rekord Svjetskog kupa od 2042 boda i to za samo pet bodova. No, 26-godišnjak je ipak postigao poseban pečat – postao je tek treći trkač u 57-godišnjoj povijesti Svjetskog kupa koji je osvojio četiri kristalna globusa (sveukupno, veleslalom, super-G, spust). To su do danas uspjeli samo Pirmin Zurbriggen, koji je osvojio pet 1986./87. i Hermann Maier s po četiri 1999./2000. i 2000./01.