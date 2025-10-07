VIDEO / Žižić bio najbolji u pobjedi Bešiktaša u Eurokupu pa vodio navijanje

Podijeli :

Bešiktaš je nakon poraza od Lietkabelisa u prvom kolu Eurokupa morao brzo odgovoriti. Na svom parketu ugostili su britanski London Lions te su ih uvjerljivo porazili s 99:73. U pobjedi je veliku ulogu imao i Ante Žižić, hrvatski centar koji je sa 17 poena bio najbolji strijelac svoje momčadi.

Od početka susreta bila je vidljiva razlika između dvije ekipe. Već nakon prve četvrtine Bešiktaš je vodio s +11 (26:15), a na poluvremenu je ta prednost narasla na +13 (50:37).

Nisu London Lionsi uspjeli smanjiti rezultat ni do kraja utakmice. Svaka četvrtina pripala je Turcima koji su na kraju slavili s visokih 99:73

Najbolji strijelac u turskoj momčadi bio je Ante Žižić koji je zabio 17 poena. Drugi najbolji bio je Vitto Brown sa 16 dok je kod Lionsa najbolji bio Amin Adamu.

Zbog najbolje predstave na susretu Žižić je dobio priliku voditi navijanje, a pjesma je završila tek kada su njegovi suigrači krenuli skakati po njemu i grliti ga.

