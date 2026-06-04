Zdravko Radulović za SK: ‘Ovo će finale biti do kraja vrlo neizvjesno. Mislim da Cibona ima neke prednosti, ali…’

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Sport Klub

Košarkaši Zadra su u finalnoj seriji domaćeg prvenstva izjednačili protiv Cibone na 1-1 nakon što su ovog utorka, pred svojim navijačima, pobijedili zagrebački sastav s uvjerljivih 92:57. Cibona je u prvom susretu okrenula prednost domaćeg parketa na svoju stranu nakon što je u Zadru pobijedila 74:72. Prvak će postati momčad koja prva ostvari tri pobjede, a treća se utakmica igra u Zagrebu u petak.

Legendarni košarkaš Zdravko Radulović, Crnogorac iz Nikšića koji je svoj dom našao u Zagrebu nakon što je bio igrač i trener Cibone, u ekskluzivnom intervjuu za Sport Klub prokomentirao je aktualno finale, stanje u hrvatskim klubovima i regionalnu ABA ligu.

Prva tema razgovora je finale hrvatske SuperSport Premijer lige između Zadra i Cibone. Zadar brani titulu, nakon prve dvije utakmice rezultat je 1-1, a igra se na tri pobjede.

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“Zanimljiva je serija, rezultat jedan-jedan je interesantan. Cibona je u prvoj utakmici iskoristila umor Zadra i te nekakve okolnosti koje su joj išle na ruku i dobila je. Drugu utakmicu je lagano izgubila, Zadar je ušao s puno boljom energijom, puno odlučnije, snažnije, i dobio je lagano utakmicu s više od 25 poena. Sad nas čekaju dvije utakmice u Zagrebu, vrlo interesantne, vrlo neizvjesne. Ja se nadam da će biti i puna dvorana i da će poslije dužeg vremena Draženov dom biti pun i da na neki način probamo svi da napravimo da se košarka malo vrati u naše domove jer to je naš nacionalni sport.”

Utakmica broj tri je u petak, a utakmica broj četiri u nedjelju. Danijel Jusup na klupi Zadra radi sjajan posao, lovi četvrtu titulu u nizu, osvojio je u karijeri ABA ligu i na visokoj razini traje gotovo 30 godina.

“Danijel je sigurno najbolji trener u Hrvatskoj po rezultatima i po svojoj dugovječnosti. Radi u Zadru fantastičan posao zadnje četiri godine. On je našao način da s tim budžetom koji Zadar ima nađe neku svoju ideju i sastavi ekipu naspram te svoje ideje i nađe nekakav način igre da to daje rezultate. Prije svega u ABA ligi, gdje nemaju problema s ostankom i uvijek su negdje u sredini. Dešavale su im se velike pobjede, na primjer, sjećam se utakmice kad su dobili Zvezdu u Beogradu… A u Hrvatskoj su neprikosnoveni, on je napravio momčad i našao je i birao je igrače za taj model igre koji on želi igrati. To su velika tijela, svi znaju igrati leđima prema košu, tako da imaju čvrstu obranu. A on to savršeno vodi i opet, ponovno, on je najbolji trener u Hrvatskoj.”

Ajmo još malo o finalu. Cibona je dobila prvu utakmicu pa me zanima kako vidiš sezonu svog bivšeg kluba koji je igrao FIBA Europe Cup, a trener Ivan Rudež posložio je momčad s budžetom koji je imao uz dva vrlo dobra Amerikanca. Koji je tvoj komentar na igre Cibone?

“Mislim da Ivan radi maksimalno korektno, a tu je i ulazak u finale. OK, teško je prošao Dubravu, onda je u polufinalu sa Splitom bilo još teže te je dobio tu prvu utakmicu u finalu. No, on je imao, u odnosu na sve trenere koji su radili prije njega u Ciboni, ipak malo stabilniju situaciju kad je plaćanje igrača u pitanju. Bez obzira na sve, mislim da ima jednu dobru sezonu iza sebe, a ovo će finale biti do kraja vrlo neizvjesno. Mislim da Cibona ima neke prednosti, mislim da je na poziciji playa u prednosti u odnosu na Zadar. No, Zadar je malo korpulentniji, malo jači… Mislim da će biti izuzetno interesantno na ove dvije utakmice u Zagrebu. Mislim da je sve otvoreno i to će biti festival košarke, pogotovo ako će biti peta utakmica.”

Osvrnuvši se na ključne igrače i rotaciju u Zadru, Radulović ističe sjajan posao trenera Jusupa s dovođenjem Vladimira Mihailovića, Međutim, smatra da je manjak rotacije i smanjena minutaža mlađim igračima dovela do umora, što je Cibona iskoristila u prvoj utakmici. Prisjetio se i igranja u kultnim Jazinama, naglasivši da je tadašnja zadarska košarka imala puno više domaćih igrača i emocija u usporedbi s današnjom atmosferom na Višnjiku.

Dotaknuo se i teških trenutaka kada je kao trener vodio Cibonu i borio se s ozbiljnom besparicom, ističući ponos što je momčad uspjela preživjeti najteže mjesece. Danas na stanje hrvatske košarke gleda sa zabrinutošću.

“Košarka više nije in. Košarku ne igraju, puno više djece ide na rukomet, na nogomet”, rekao je Radulović, ističući kako se prepolovio broj registriranih mladih košarkaša, zbog čega nedostaje i novih talenata. Osvrnuo se i na gašenje Košarkaškog kluba Zagreb koji je iznjedrio brojne talente poput Ante Tomića, Marka Tomasa, Marija Stojića, Josipa Sesara, Darija Šarića i Marija Hezonje, te na dugogodišnje probleme Cibone koja traži svoj put i budžet uz najavljenog novog vlasnika.

Govoreći o regionalnoj ABA ligi, Radulović je snažno podržava i smatra je jednom od najboljih u Europi, vjerujući da samo iz jakih natjecanja mogu proizaći kvalitetni igrači. Osvrnuo se i na trenerske rošade u regiji, hvaleći Dinu Repešu, unatoč nedavnom otkazu u Splitu, te prokomentirao nastupe Crvene zvezde i Partizana u Euroligi.

Zaključno, Radulović smatra da veliki broj stranaca u beogradskim klubovima, unatoč nekim nedostacima, i dalje privlači djecu košarci, za razliku od hrvatskog sustava koji gubi bazu iz koje crpi talente.

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