VIDEO / Zajec: Samo jedan čovjek je glasao protiv imena Dinamo

Navijači Dinama Valentinovo ne pamte samo kao dan zaljubljenih, već i kao dan kada je njihovom klubu vraćeno povijesno ime. Točno 25 godina prošlo je otkako je 14. veljače 2000. godine, nakon devet godina borbe, Dinamo ponovno dobio svoje ime umjesto dotadašnjeg Croatia.

Današnji predsjednik kluba, Velimir Zajec, koji je bio jedan od ključnih ljudi u tom procesu, prisjetio se tog trenutka i istaknuo da zasluge pripadaju upravo navijačima.

“To je jedan od najsretnijih dana u mom životu, povratak imena Dinamo. Najtužniji je kada su uzeli Dinamo. Sve to vrijeme sam bio u jednom bezličnom stanju, ali svoj posao smo radili kako smo mogli, dobro i kvalitetno, ali svi smo čekali dan kada će se vratit ime Dinamo koje nam je oduzeto nečasno i bez potrebe. Pokazalo se da se klubu oduzelo ime i grb za koje i s kojim su se borili u ratu. To oduzimanje je bilo nepotrebno, ali srećom je završilo kako je i ponosni smo na to.“

Zajec kaže da je atmosfera prije Skupštine na kojoj je vraćeno ime išla u smjeru povratka:

“Bilo je to jedno nervozno vrijeme, kod glasanja nikad ne znaš, ali atmosfera je išla u smjeru povratka imena, tim više što je ispred stadiona bilo jako puno ljudi. To se nije moglo izbjeći, dugo se najavljivalo i znalo se da će do toga doći bez obzira na to što je još uvijek bilo ljudi koji su bili protiv povratka imena.“

Legendarni igrač, danas predsjednik, a tada sportski direktor je osobno, legendarnim riječima “imamo Dinamo“, navijačima iznio radosnu vijest:

“Nakon povratka imena nastao je muk, a kad smo postali svjesni smo se svi izgrlili. Ja sam kao sportski direktor izašao pred navijače i izviknuo “imamo Dinamo“. To je dočekano s velikim oduševljenjem, navijači su bili oduševljeni.“

Zdravko Mamić je prije nekoliko dana uzeo zasluge za promjenu imena, a Zajec ju daje navijačima:

“Bez navijača ne bi došlo do povratka. Oni su konstantno željeli i forsirali povratak imena. Oni su bili baza zahvaljujući kojoj se vratilo ime Dinamo i oni su za to najzaslužniji. Nitko im to ne može, niti neće moći oduzeti.“

Dinamovi navijač će 25. godišnjicu moći proslaviti u subotu kada na Maksimiru od 17:30 sati gostuje Gorica.