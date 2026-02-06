VIDEO / Zvezda promašila tri šuta za pobjedu, Armani u foto-finišu slomio Asvel

Podijeli :

Završeno je 27. kolo košarkaške Eurolige, a u petak se igralo pet zanimljivih utakmica.

Efes je u Istanbulu preokretom u završnici svladao Žalgiris i upisao važnu pobjedu u 27. kolu Eurolige. Ključni igrač bio je Jordan Loyd, koji je serijom trice u finišu predvodio domaćine do pobjede. Efes je utakmicu zaključio nizom 13:0 u posljednje tri minute. Loyd je bio najbolji strijelac Efesa s 19 poena, dok je Žalgiris predvodio Ažuolas Tubelis s 22 poena, uz 19 Nigela Williamsa-Gossa.

Crvena zvezda doživjela je bolan poraz u Beogradskoj Areni, iako je imala napade za pobjedu u samoj završnici. Utakmica je bila izjednačena, s brojnim promjenama vodstva, no Maccabi je mirnije odigrao završnicu. Zvezda je imala problema s napadačkom tečnošću, osobito u ključnim trenucima. Najbolji strijelac domaćih bio je Jordan Nwora s 22 poena, dok je Maccabi predvodio Wade Baldwin s 22 poena, uz važan doprinos Jaylena Hoarda (15).

Milano je u dramatičnoj završnici slavio protiv Asvela u pravom „foto-finišu“. Talijanski sastav prelomio je utakmicu u završnici zahvaljujući smirenosti i iskustvu svojih nositelja igre. Asvel je imao napad za pobjedu, no šut Bryana Angole i pokušaj zakucavanja Mbaye Ndiayea nisu donijeli preokret. Milano je predvodio Marko Gudurić s 18 poena i 7 asistencija, dok je Angola bio najbolji kod Asvela s 23 poena.

Olympiakos je demonstrirao moć i uvjerljivo razbio Virtus pred domaćom publikom u Pireju. Nakon izjednačene uvodne dionice, domaćini su u drugoj četvrtini potpuno preuzeli kontrolu i riješili pitanje pobjednika. Razlika je nastavila rasti do konačnih +32. Sasha Vezenkov bio je prvi strijelac Olympiakosa s 20 poena, dok je Virtus predvodio Derrick Alston Jr. sa 16.

Baskonija je odlično otvorila utakmicu i rano stekla dvoznamenkastu prednost, no Barcelona je postupno preuzela kontrolu. Gosti su prelomili susret krajem treće četvrtine serijom 10:0 i mirno priveli utakmicu kraju. Unatoč pokušajima povratka, domaćini nisu uspjeli zaprijetiti u završnici. Barcelonu su predvodili Tornike Shengelia i Joel Parra s po 16 poena, dok je Mamadi Diakité bio najbolji strijelac Baskonije s 16.