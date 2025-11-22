VIDEO / Zverev donio izjednačenje Njemačkoj u polufinalu Davis Cupa

Podijeli :

Nakon dva pojedinačna dvoboja u polufinalnom dvoboju Davis Cupa u Bologni rezultat između Španjolske i Njemačke je 1-1, pa će o prolasku u finale odlučivati dvoboj parova.

Pablo Carreno Busta doveo je Španjolsku u prednost svladavši Jan-Lennarda Struffa sa 6-4, 7-6 (6), a na 1-1 poravnao je Alexander Zverev koji je nadigrao Jaumea Munara sa 7-6 (2), 7-6 (5).

Treći igrač svijeta Zverev imao je vrlo težak posao protiv 36. s ATP ljestvice Munara, u oba seta svaki je igrač po jednom gubio gem na svoj servis pa je pobjednik odlučivan kroz “tie-breakove”. U prvom je Zverev dominirao od početka, dok je u drugom morao nadoknaditi “mini-break” zaostatka prije no što je poveo sa 6-3 i zatim realizirao treću meč-loptu.

Za dvoboj parova u su za Španjolsku prijavljeni Marcel Granollers i Pedro Martinez, a za Njemačku Kevin Krawietz i Tim Putz.

Španjolska je dosada 10 puta igrala u finalu Davis Cupa, posljednji put 2019. kada je i osvojila svoj šesti naslov. Njemačka je, pak, pet puta igrala u finalu, no zadnji put još 1993. godine kada je i osvojila svoj treći trofej.

Još u petak svoj treći uzastopni plasman u finale izborila je Italija koja je sa 2-0 svladala Belgiju. Italija je i osvajač zadnja dva izdanja Davis Cupa.

