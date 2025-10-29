VIDEO / Zubac upisao double-double u porazu od Warriorsa

Podijeli :

Pet utakmica odigrano je u noći s utorka na srijedu po našem vremenu u NBA ligi.

Los Angeles Clippersi hrvatskog centra Ivice Zupca gostovali su kod Golden State Warriorsa u San Franciscu, gdje su poraženi 98:79. Zubac je bio jedan od najboljih igrača utakmice i upisao je double-double.

U 24 minute na parketu Zubac je upisao 14 poena i 13 skokova. Kawhi Leonard s 18 i James Harden s 20 poena bili su bolji strijelci od Zupca, ali to im nije donijelo slavlje.

Warriorse je predvodio Jimmy Butler s 21 poenom, Steph Curry dodao je 19 poena i osam asistencija.

Svi NBA rezultati:

Washington Wizards – Philadelphia 76ers 134:139

Milwaukee Bucks – New York Knicks 121:111

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 107:101

Miami Heat – Charlotte Hornets 144:117

