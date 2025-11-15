VIDEO / Zubac odigrao utakmicu sezone u Teksasu! Clippersi slavili nakon dva produžetka protiv Dallasa

Podijeli :

Nakon dva produžetka Los Angeles Clippersi slavili su u gostima kod Dallas Mavericksa 133:127.

Iznimno velike zasluge u pobjedi kluba iz grada anđela imao je hrvatski centar Ivica Zubac koji je pružio najbolju partiju u NBA ove sezone.

Hrvatski centar je u 46 minuta na terenu zabio 27 poena, najviše ove sezone, uz šut 11/15, a s 11 skokova ostvario je još jedan double-double.

Najbolji kod Clippersa bio je James Harden s triple-double učinkom od 41 koša, 14 skokova i 11 asistencija, a sjajno je odigrao i Bogdan Bogdanović koji se zaustavio na 21 poen. Kod Mavericksa su s po 28 koševa najbolji bili D’Angelo Russell i Naji Marshall.

Clippersi su uspjeli prekinuti niz od šest poraza te sada zauzimaju deseto mjesto Zapadne konferencije s omjerom 4-8. Mavericksi imaju tri pobjede i 10 poraza te su na 13. mjestu.