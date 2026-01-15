VIDEO / Zubac na pauzi, Clippersi slavili, Šarić s klupe gledao pobjedu Kingsa

Podijeli :

LA Clippers su na domaćem parketu svladali Washington Wizardse sa 119-105 i ostvarili četvrtu uzastopnu pobjedu, a Ivica Zubac je propustio utakmicu zbog ozljede lijevog skočnog zgloba.

Pobjedničku momčad je predvodio Kawhi Leonard s 33 koša, a James Harden je ubacio 22 poena i imao osam asistencija. Kod Wizardsa je najbolji bio Kyshawn George s 23 koša.

Sacramento Kings su u svojoj dvorani bili bolji od New York Knicksa sa 112-101, a Dario Šarić je ostao na klupi. DeMar DeRozan je bio najbolji strijelac Kingsa s 27 koševa, a Zach LaVine je ubacio 25 poena. Mikal Bridges je s 19 koševa bio najefikasniji igrač Knicksa.

