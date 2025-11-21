VIDEO / Zubac do osobnog rekorda u porazu Clippersa, pogledajte monstruozno zakucavanje!

Podijeli :

Košarkaši Orlando Magica nisu imali problema doći do uvjerljive pobjede protiv LA Clippersa na domaćem terenu.

U pobjedi 129:101 najbolji je igrač bio Jalen Suggs s 23 poena i sedam asistencija, no dobra je noć unatoč porazu bila i za Ivicu Zupca.

Hrvatski je košarkaš postigao 14 poena i čak 19 skokova, što mu je ovosezonski rekord. Posebno je oduševio našeg komentatora i poster zakucavanjem u trećoj četvrtini.

Clippersi su i drugu utakmicu zaredom bili bez Derricka Jonesa koji izostaje zbog ozljede koljena, Jordana Millera kojeg muči zadnja loža, dok prva zvijezda momčadi, Kawhi Leonard zbog ozljede gležnja nedostaje već devet susreta. Ovo im je deveti poraz u posljednjih deset utakmica.