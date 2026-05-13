VIDEO / Zrinjski do titule u Kupu protiv Veleža, kraj utakmice obilježilo naguravanje igrača

Nogometaši Zrinjskog koji vodi hrvatski trener Igor Štimac osvojili su Kup Bosne i Hercegovine četvrti put u svojoj povijesti, a nakon utakmice došlo je do naguravanja između igrača.

“Plemići” su to ostvarili na račun najvećeg rivala, Veleža, i to na stadionu Rođeni, drugi put u tri godine, pa nije ni čudo što su igrači Veleža bili neraspoloženi nakon posljednjeg sučevog zvižduka Irfana Peljte.

Nakon završetka utakmice, umjesto sportskih pozdrava, vidjeli smo igrače obje momčadi kako se fizički sukobljavaju na sredini terena.

Nemoguće je reći što je bio povod sukoba na terenu, no situacija se ubrzo smirila te su nastavljene pripreme za dodjelu medalja i pehara.