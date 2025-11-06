VIDEO / Žestoke kritike Juriću zbog ovog poteza : ‘Kad staviš ruku na igrača…’

Podijeli :

Atalanta je u samoj završnici utakmice četvrtog kola Lige prvaka stigla do tri boda protiv Marseillesa, a dan nakon se puno priča o incidentu iz 75. minute.

Trener talijanske momčadi Ivan Jurić tada je odlučio napraviti izmjenu. Yunus Musah je ulazio umjesto Ademole Lookmana. Izmjena se nije svidjela Lookmanu, koji je hodajući prema klupi nešto dobacio Juriću. Hrvatski trener primio ga je za ruku i nešto mu rekao, a daljnju raspravu prekinuli su članovi stožera Atalantinog tima.

Kako javlja Sky Sport Italia, rasprava između nigerijskog nogometaša i Jurića se nastavila i nakon utakmice.

“To je uobičajena stvar, komentiramo ju svaki tjedan. Nedavno je isto bilo kad je Kevin de Bruyne mijenjan u Napoliju. Postoje igrači koji nisu zadovoljni kad prije kraja utakmice moraju na klupu, onda ne reagiraju dobro. Takve stvari rješavamo u svlačionici”, rekao je Jurić i dodao:

“Svima su nam poznate takve situacije. Svi smo ih imali kao igrači ili treneri, one se događaju u trenutku kad su glave vruće. Važna je samo Atalanta, klub, njena momčad i njeni navijači. Radimo ono što je najbolje za momčad, za nju treba sve dati. Sve mi je jasno, treba to zaboraviti i ići dalje.”

ŽESTOKE KRITIKE BIVŠIH NOGOMETAŠA

Bivši igrači Troy Deeney, Nigel Reo-Coker i Mike Grella, koji su analizirali susret za američku televiziju CBS, oštro su osudili Jurićevu reakciju. “Razgovor prestaje kad netko fizički dotakne drugu osobu. Ne može se to jednostavno zaboraviti”, rekao je Deeney.

Reo-Coker je bio najkritičniji: “To što je napravio bilo je potpuno pogrešno. Kao trener Atalante u Ligi prvaka, pred milijunima gledatelja, ne možeš si dopustiti da izgubiš kontrolu. Kad staviš ruku na igrača, sve si izgubio. Veći treneri od njega, ljudi koji su osvajali trofeje, nikada nisu posezali za fizičkim kontaktom s igračima.”

“Bilo je napetih situacija i svađa, ali nikada nije došlo do toga da netko nekoga dodiruje. To jednostavno nije rješenje”, zaključio je Deeney.