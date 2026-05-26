VIDEO / Željko Vela ostao u šoku: Je li ovo najveći promašaj/obrana sezone?

Upravo je Müsel, strijelac pobjedničkog gola iz prve utakmice, u 82. minuti bio na korak do pogotka. Nakon udarca koji se odbio od grede, lopta mu je pala ravno na glavu pred gotovo praznim golom, no njemački veznjak pucao je točno u domaćeg vratara Silasa Prufrocka, koji je fantastičnom reakcijom spasio Fürth.

Nevjerojatan promašaj šokirao je i našeg komentatora Željka Velu, koji nije mogao vjerovati što je Essen propustio. Da je Müsel zabio, susret bi otišao u produžetke i gosti bi dobili novu priliku za plasman među njemačke drugoligaše.

Ovako je junak večeri ostao Branimir Hrgota, koji je u oproštajnoj utakmici za Fürth zabio pogodak za ostanak kluba u 2. Bundesligi.