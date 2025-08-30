VIDEO / Zaustavite sve što radite, imamo kandidata za promašaj sezone!

Podijeli :

Evo nas u rubrici 'Teže promašiti nego pogoditi'. Izdanje bundesligaško. U utakmici drugog kola Bundeslige između Hoffenheima i Eintrachta iz Frankfurta pri vodstvu gostiju 2:0 u 36. minuti napadač Elye Wahi dobio je loptu Chaibija s lijeve strane, udaljen niti metar od gol-linije. Njegovo primanje bilo je loše, lopta se odbila tik do gol-linije, a onda se odnekud pojavio češki stoper Robin Hranac i spasio siguran pogodak. Promašaj sezone i obrana sezone, dva u jednom!

